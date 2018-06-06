張忠謀：大陸半導體落後台積電

2018-06-06 13:18 世界日報 記者 世界日報 記者 張瑞益 ╱台北6日電



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台積電前董事長張忠謀5日在股東會後正式退休，會後針對台積電將出走的傳言，張忠謀直斥「亂七八糟」，他表示沒說過這些話，還說他非常支持政府，他支持民選的總統，「我現在支持蔡英文總統」，他甚至敲桌強調台積電根留台灣，將持續在台灣投資。

台積電5日舉行股東會完成董事改選，張忠謀不再續任董事，股東會也通過修訂章程，將「執行長」中文職稱改為「總裁」，總裁將對董事會負責。

張忠謀裸退後，台積電進入雙首長平行領導時代，董事會推舉劉德音為董事長做為最高決策代表；魏哲家為總裁及副董事長，必須向董事長及董事會報告。

5日是張忠謀最後一次主持台積電股東會，針對外傳張忠謀受不了蔡政府、台積電將出走台灣的傳言，張忠謀會後特別澄清，「我沒說這種話。」他還說，不知道這消息從哪來的，「我支持民選總統，我現在支持蔡英文總統。」「什麼台積電要出走台灣，跟我們的行為、意向剛剛好相反。」他說完還用手敲了桌子展現決心說「台積電根留台灣！」

被問到中國半導體對全球產業及台積電的影響，他說，未來五到十年，中國半導體會有很大的進步，但台積電會有更大的進步，中國業者還是會落後台積電五到七年；台積電是非常技術性導向的公司，有雄厚的人員配置及研發實力做為基礎，可維持和中國的差距，甚至可能差距更大。

他退休後，產業界擔心台灣還有沒有另一個「張忠謀」，問他是否看好鴻海董事長郭台銘？他說，郭台銘是很有才能的企業家，但未來不會只有郭台銘一個人；人與企業都一樣要新陳代謝，台灣有很多企業接班人，許多人都很優秀。

張忠謀致詞還說，積體電路發展至今，還未看到可被取代，在資訊社會，積體電路就像飯和麵包一樣重要，沒有積體電路，幾十億人的生活都會被改變。

他說，10年後智慧手機還是重要，且在AI（人工智慧）引導下會有更多功能，但基本元件還是積體電路，積體電路的需求會一直成長；台積電若維持現在全球產業地位，10年後，世界絕對會更需要台積。