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粵港澳大灣區 深港合力打造

2018-06-06 01:21聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

深圳特區報」報導，深圳正擬定參與粵港澳大灣區建設的總體實施方案。深圳將發揮改革創新氛圍、強大人才和產業基礎等優勢，與香港合力打造世界級金融、航運、貿易、科技產業中心，全面增強粵港澳大灣區服務全國、對接世界的能力。

據香港信報財經網報導，作為粵港澳大灣區的核心城市，深圳和香港在打造粵港澳世界一流灣區方面發揮重要作用。

另據新華社，廣東省省長馬興瑞曾經表示，按照政府工作報告的部署，預計粵港澳大灣區發展規劃將很快出台。今年兩會上，大陸全國政協發言人王國慶表示，中央有關部門會同粵港澳三地政府共同編制的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」已經按程序報批，審批通過後將正式公布。

據悉，規劃初步明確了粵港澳大灣區的目標定位、發展方向、重點任務，包括重大基礎設施、重點發展平台、重要經貿合作等。規劃範圍包括廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9市和香港、澳門兩個特別行政區。

深圳市人大常委會主任丘海說，粵港澳大灣區建設已上升為中央決策、國家規劃，也是廣東新時代深化改革開放發展、加強粵港澳合作的重要平台載體。

他建議，將粵港澳大灣區的規劃範圍向東西兩翼繼續延伸，未來進一步擴大粵港澳大灣區的規劃布局「視野」，為大灣區中遠期發展提前布好局、奠定好基礎。

丘海説，如果將「9+2」的範圍，沿著珠三角東西海岸線，向東延伸至汕頭、向西延伸至湛江，這樣可以將華南5大港口城市都包括進大灣區規劃發展藍圖中，也能夠為大灣區未來進一步發展提供一個戰略縱深，同時可以為大灣區未來的「起飛」安上「兩翼」。

深圳香港人大常委會

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