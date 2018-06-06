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深港澳車博 展出變聰明的汽車

2018-06-06 01:21聯合報 中新社

2018第二十二屆深圳-香港-澳門國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會，正在深圳會展中心展出，共有百餘家汽車參展品牌，展出千餘輛車型。美國喬治巴頓戰車展示。

中新社
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深圳香港車展

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