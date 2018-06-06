20年內 深圳擬增建170萬套房

2018-06-06 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳計劃到2035年新增建設籌集各類住房170萬套，其中商品房占比4成，保障房或公租房占比6成。

據每經網報導，6月5日，深圳市住房和建設局正式對外發布「關於深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購併舉的住房供應與保障體系的意見（徵求意見稿）」，向社會各界徵求意見。

「意見」中明確表示，深圳將針對不同收入水平的居民和專業人才等各類群體，並計劃將住房分為市場商品住房、政策性支持住房、公共租賃住房三大類，計劃到2035年，新增建設籌集各類住房共170萬套， 其中人才住房、安居型商品房和公共租賃住房總量不少於100萬套。

報導稱，意見稿中提出，要堅持以住房供給側結構性改革為主線，突出多層次、 差異化、全覆蓋，針對不同收入水平的居民和專業人才等各類群體，構建多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房供應與保障體系。充分發揮政府、企業、社會組織等各類主體作用，優化調整增量住房結構，盤活規範存量住房市場。

除商品房外，意見中表示，將大幅增加其他類型的保障住房，包括長租公寓、安居型商品房、人才住房等。到2035年，市場商住房的比率將只占到房屋供應量40%，60%房源將是保障性住房或公共租賃房。

文件提出，要通過增加建設用地、盤活存量用地等多種渠道，來保障房屋供應。一、增加建設用地，實施以公共交通為導向的住房開發模式，突出產城融合、職住平衡，在寶安、龍崗、龍華、 坪山、光明和深汕特別合作區等區域建設大型安居社區。

二、盤活存量用地，加大棚戶區改造力度，推進已批未建用地、社會存量用地、未完善征（轉）手續用地、征地返還用地等開發建設人才住房、安居型商品房和公共租賃住房。

三、利用招拍掛商品住房用地、城市更新和產業園區等配建人才住房、安居型商品房和公共租賃住房。

此外，要盤活各類存量用房，推進社會存量住房租購；實施公共設施綜合開發，通過軌道交通車輛段和停車場、公交場站等城市基礎設施和公共配套設施等綜合開發建設人才住房、安居型商品房和公共租賃住房；開展城際合作，落實粵港澳大灣區戰略，推動建立都市圈城際住房合作機制，結合軌道交通和產業布局，在臨深片區開發建設人才住房、安居型商品房和公共租賃住房。