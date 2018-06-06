浙江 推動服務業創新發展

2018-06-06 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



據浙江在線報導，近日，浙江省發改委透露，為加快推進服務業創新發展、高質量發展，浙江省編制印發了「2018年浙江省服務業重大項目計劃」。本次計劃共安排省服務業重大項目257個，總投資3405.3億元人民幣，2018年計劃投資567.3億元。

報導稱，從2018年浙江省服務業重大項目計劃表來看，涉及信息服務、現代物流、商貿會展、總部經濟、文化服務、科技服務、旅遊、養老（健康）服務等8大類。其中，旅遊重大項目數量最多，達到74個，總投資935.9億元，本年度計劃投資221.4億元，如建德溫泉養生特色小鎮、浙江山水六旗度假區——六旗主題樂園、越龍山國際旅遊度假區、江山城北旅遊綜合體等項目，單體投資均超過20億元。

根據「浙江省服務業發展十三五規劃」，未來5年浙江省將培育壯大電子商務、健康、科技服務、文化創意四大新興行業。這些行業在2018年浙江省服務業重大項目計劃表中占比不小，如養老（健康）服務重大項目有22個，總投資309.6億元；科技服務重大項目有18個，總投資96.6億元；文化服務重大項目32個，總投資517.9億元。

浙江還要求各地、各有關部門建立長效機制，切實加強對重大項目建設的指導協調，在資金、用地等方面給予優先支持，努力營造有利於重大項目建設的良好環境。