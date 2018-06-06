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上海惠台55條 支持台企設總部

2018-06-06 01:21聯合報 記者杜宗熹／綜合報導

在大陸國台辦「惠台31條」發布三個月後，上海官方昨天公布上海惠台55條全文，除了支持台灣企業在上海設立總部、金融機構、營運中心、採購中心、物流中心外，也支持台灣人才到滬就業、創業。該辦法已於今年6月1日起正式生效。

上觀新聞報導，上海市政府今天轉發「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」（簡稱上海惠台55條）的全文，共分為55項，包含為台資企業在上海投資及經濟合作領域給予與上海市企業同等待遇，逐步為台灣同胞在上海學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。

在支持台灣企業的部分，上海官方支持台商在上海從資金、人才、技術等方面參與上海服務、上海製造、上海購物、上海文化四大品牌建設。且台商在參與中國製造2025行動計畫，在上海投資先進製造業、戰略性新興產業和生產性服務業等重點領域享受與上海市企業同等待遇。上海官方也支持台商在上海設立總部、金融機構、營運中心、採購中心、物流中心。

未來台商在上海還可以特許方式，參與上海市能源、交通、水利、環保、市政公用工程等城市基礎設施建設。符合相應資格要求的台商，上海可參與相關建設的總包和分包。符合要求的台商在上海也可公平參與政府採購的招、投標。

在人才政策方面，台胞可報名參加53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試，符合條件的台灣專業人才，除了申報大陸中央的千人計劃和萬人計劃，外也可申報上海市的千人計劃、上海領軍人才以及青年英才計劃等人才計劃。

台灣醫生也可以參加上海市的醫師資格考試。符合條件者，參加上海醫師資格考試，考試方式、考試內容、分數線、收費標準等均與報考同類別的大陸考生相同。通過醫師資格考試，或認定方式取得大陸醫師資格證書的台灣醫生，可以在上海申請執業註冊。

影劇方面，台胞可根據大陸官方有關規定，參與上海市廣播電視節目和電影、電視劇製作。上海市的電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網，根據國家有關規定引進台灣生產的電影、電視劇。

另外，為了給台灣圖書進口到上海提供便利。上海市將建立綠色通道，簡化台灣圖書進口審批流程。優先審核上海出版物進口經營單位申報的台灣地區進口圖書的備案申請，對一般的進口圖書申請在5個工作日內完成備案手續。

上海台商醫師

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