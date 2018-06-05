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澳洲政府正考慮 恐禁止華為向澳洲供應5G設備

2018-06-05 12:05聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

由於美國情報官員和澳洲本國的政治人士，都對大陸品牌華為構成安全威脅表示了關切，澳洲政府現在正在考慮是否禁止華為向澳洲供應5G網路設備。華為則呼籲澳洲政府，不要禁止該公司向澳洲下一代移動服務5G提供設備。

英國金融時報中文網報導，華為澳洲分部董事長洛德(John Lord)警告，禁止這家中資公司參與5G行動寬頻設備供應商競標，將對它在當地的業務和在澳洲市場的競爭力造成巨大影響。他還駁斥了澳洲工黨一名政治人士所謂的華為受北京控制的說法，稱華為是一家民營企業、由華為員工所有。

當被問及澳洲禁令可能帶來的影響時，洛德表示，它將對華為在澳洲的業務造成巨大影響，因為目前華為大部分業務是4G，且華為滿足著澳洲全國逾55%的4G需求。

就在澳州政府將決定，是否允許華為向超高速行動寬頻網路的推出供應電信設備之際，一場圍繞大陸在澳洲與日俱增的影響力辯論，正變得越來越激烈。

澳州議會預計將在未來幾周，將圍繞針對外國影響力的嚴苛的新法展開辯論。北京方面批評了這一立法，並呼籲堪培拉方面摘掉有色眼鏡、更加積極地看待大陸的發展。

2012年，華為因安全擔憂而被禁止向澳投資額達490億澳元的國家寬頻網路 (National Broadband Network)供應設備，這引發了中澳兩國間的外交爭執。上月堪培拉方面表示，它將調撥逾1億澳元（約新台幣22億元）的對外援助、用於建設一條通往所羅門群島的電信光纜，在事實上阻止了此前由華為的一家合資企業提議、且已經商妥的修建光纜的合約。

今年2月美國安全官員向澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull），通報了他們對澳在推出5G時使用華為設備的擔憂。

上週，身為澳洲反對黨的工黨議員丹比(Michael Danby)，要求政府禁止華為和同為中國電信設備公司的中興通訊(ZTE)，供應用於5G網絡的設備。

對此，洛德表示，華為準備向澳洲政府提供與其向英國和加拿大提供的類似的解決方案，以化解安全方面的擔憂。

澳洲政府本週一時則表示，它將確定對電信網絡或其他關鍵基礎設施的改變是否對國家安全構成風險，並根據具體情況向業界提供這一建議。

由於美國情報官員和澳洲本國的政治人士，都對大陸品牌華為構成安全威脅表示了關切，澳...
由於美國情報官員和澳洲本國的政治人士，都對大陸品牌華為構成安全威脅表示了關切，澳洲政府現在正在考慮是否禁止華為向澳洲供應5G網路設備。華為則呼籲澳洲政府，不要禁止該公司向澳洲下一代移動服務提供設備。(中新社資料照)
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