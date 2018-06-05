騰訊珠海電競賽 萬人湧進觀賽

2018-06-05 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



由騰訊與珠海大橫琴投資公司聯合主辦的「2018英雄聯盟德瑪西亞杯珠海站」賽事，經4天角逐在橫琴落幕。作為騰訊「電競運動城市發展計畫」第一站，吸引港澳在內的全國超1萬名電競愛好者到賽場觀賽，而網上直播更是人氣高漲。

作為騰訊「電競運動城市發展計畫」首個落地項目，德瑪西亞杯珠海站吸引英雄聯盟職業聯賽（LPL）、英雄聯盟發展聯賽（LDL）等8支頂尖戰隊參賽，最終RNG戰隊在決賽中以3:1的比分擊敗BLG戰隊，捧起此次冠軍盃。現場逾萬名觀眾為各自支持的戰隊搖旗吶喊，其火爆的場面及賽事的影響力、觀眾規模已不亞於世界上絕大多數的體育運動。

電子競技作為「互聯網+體育」的新興體育項目，已成為風行全世界並逐漸產業化的競技體育項目。大陸國家體育總局發布「體育產業十三五規劃」中，便提出以電子競技等新興運動為重點，引導具有消費引領性的健身休閒項目發展。

粵港澳大灣區打造電競產業高地。今年，騰訊提出了「電競運動城市發展計畫」，將拿出專項的資金與資源，與地方政府合作打造城市數字文化電競名片，珠海成為第一個落地城市。而毗鄰的港澳政府也在積極布局電競產業。繼去年撥款3500萬港元首次推出電競音樂節，香港特區政府今年會向數碼港撥款一億港元，推動電子競技發展。澳門也於今年4月成立電子競技總會，計畫與珠海、香港等地合作，共同打造電子競技的產業新高地。