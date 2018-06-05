紹興發展大會 引資687億元

2018-06-05 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



首屆紹興發展大會在6月3日開幕，這場以「擁抱大灣區，發展大紹興」為主題的盛會為紹興高質量發展注入強勁動力。大會不僅簽約了16個優質招商項目，總投資達687.7億元人民幣，紹興市還成功牽手北京大學，雙方將共建北京大學紹興光電信息研究院，為高新技術產業發展提供創新支撐。

據浙江在線報導，16個招商項目包括杭州灣AI＋創新中心項目、紡織新材料提升項目、鋰電池產業鏈項目、航空小鎮項目等，既有傳統產業提升項目，又有高端裝備、電子信息、生物醫藥、新材料等方面的新興產業項目，將對構建紹興現代產業體系起到有力的推動作用。

會上，紹興市政府與北京大學簽訂了戰略合作意向，雙方共建北京大學紹興光電信息研究院。據了解，該研究院將依托北京大學物理學院及相關力量，以發展納光電子集成與光量子芯片、先進光電材料等核心技術為重點，開展關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術等科研攻關，促進科技成果轉化，培育孵化科技企業，培養相關領域創新人才，為紹興創新驅動發展提供強大動能。雙方還將深化校地合作，在高端人才引進、人才培育方面開展深度合作。

為了搶抓大灣區經濟的發展機遇，紹興市念好「兩業經」，唱好「雙城計」，主動對接參與大灣區、大花園、大通道、大都市區建設和杭州寧波一體化、同城化發展，提升城市能級和綜合競爭力。