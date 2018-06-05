陝西臨空經濟 釋放「西引力」

2018-06-05 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年4月，陝西西安臨空經濟示範區經中國國家發改委、民航局批復設立，示範區位於陝西西咸新區空港新城，是西北地區首個國家級臨空經濟示範區，重點發展航空物流、航空維修、航空企業總部、跨境電商等臨空型產業。

西咸新區空港新城黨委書記、管委會主任賀鍵表示，空港新城堅持把樞紐作為第一功能，立足區位優勢，推動西安國際航空樞紐建設。

中新社報導，據統計，目前西安已經開通至阿姆斯特丹、哈恩、芝加哥等13條全貨運航線。2017年，西安咸陽國際機場旅客吞吐量4186萬人次，增速位居中國十大機場第一；航空貨郵量達到26萬噸，增速位居中國十大機場第二，躋身全球機場前50位。

空港新城管委會副主任艾晨認為，發展外向型經濟，對於不靠海、不沿邊的內陸城市，航空是最佳捷徑。空港新城成立之初就聚焦臨空特色，對標美國孟菲斯等臨空經濟區，加快培育臨空經濟全產業鏈。

目前，中國的臨空經濟示範區已達12個，中西部與沿海地區各佔一半，對於內陸城市而言，臨空經濟已成為其對外發展中較為重要的推動引擎。

談及企業落戶西安的原因，西安東航賽峰起落架系統維修有限公司財務總監何黎表示，陝西航空產業基礎較為深厚，西安咸陽國際機場的客貨吞吐量增速較快，當地政府的配套政策等對企業均有一定吸引力。

目前，空港新城已吸引東航、南航、深航等13家航空公司基地總部落戶，聚集了普洛斯、豐樹、日立等60餘家現代物流企業，為國家級臨空經濟區建設提供有力支撐。

據空港新城管委會人士透露，臨空經濟示範區的建設，將進一步放大空港「臨空+自貿+保稅」的叠加優勢，促進空港、陸港、高鐵港「三港聯動」，提升樞紐地位，增強在中國乃至全球的資源配置能力。