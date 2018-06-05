親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

石家莊中歐班列 打通國際物流

2018-06-05 01:41聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

滿載貨物的列車本月2日上午10時10分從石家莊貨運中心西貨場駛出，將經由滿洲里口岸出境駛往白俄羅斯首都明斯克市。這是首列從石家莊發出的中歐班列，打通了河北省與歐洲國際物流新通道。

石家莊日報報導，首列石家莊中歐班列運輸的主要商品有機械設備、服裝鞋帽和家居建材等，商品裝在41節車廂的41個40英尺集裝箱中。其開行線路為：石家莊-滿洲里-莫斯科-明斯克，全程約9500公里，每月開行3列，其中去程2周1列，回程1月1列，運行時間15天左右，真正實現了該市與歐洲之間國際集裝箱貨物的快速、高效和便捷直達。

中國新聞網報導，返程將由科里亞季奇站始發，經過沃爾西諾站、葉卡捷琳堡、新西伯利亞站到達石家莊，裝載白俄羅斯及周邊國家的木製品貨物。

該趟中歐班列全程運輸時間比傳統海運縮減70%。初步計劃每年開行20列，預計往返運輸物資3萬噸。

報導指，開行石家莊中歐班列是石家莊市為加快融入「一帶一路」建設，深化與沿線重要節點城市的經貿合作，打通「一帶一路」的物流大通道，積極構建全面開放新格局所作出的重大戰略決策。此舉可促進該市與「一帶一路」沿線國家在交通、貿易、金融、產業等方面的互聯互通等。

中歐班列是中國「推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景和行動」、建設「絲路驛站」的重要舉措。班列的開行將絲路經濟帶綜合資源平台與石家莊功能創新平台連接起來。

大陸已有多地開通了中歐班列。中新網等媒體報導，其中，隨著2018年俄羅斯世界杯日益臨近，中歐班列（廈門-莫斯科）近期迎來了貨運高峰。首發「唐山-安特衛普」中歐班列則於上月12日抵達比利時安特衛普。

俄羅斯一帶一路莫斯科

相關新聞

大陸招商局集團 牽緊富士康

2018-06-05 00:23

兩岸自貿論壇／許憲春剖析大陸總經新形勢

2018-06-05 01:26

陸股解碼／新經濟題材 聚焦

2018-06-05 00:29

陰陽合同效應 影視股慘綠

2018-06-05 00:29

中國人保闖關 拚A+H上市

2018-06-05 00:29

大陸金控試點 五家中選

2018-06-05 00:27

陸太陽能補貼政策 急踩煞車

2018-06-05 00:27

全球航空淨利 今年估338億美元

2018-06-05 01:41

陝西臨空經濟 釋放「西引力」

2018-06-05 01:41

無人超市 落戶上海濱江北外灘

2018-06-05 01:41

紹興發展大會 引資687億元

2018-06-05 01:41

騰訊珠海電競賽 萬人湧進觀賽

2018-06-05 01:41

海南推自貿區 海口江東新區探路

2018-06-05 01:41

深圳整頓共享單車 上月扣萬輛

2018-06-05 01:41

中糧重新採購美大豆

2018-06-05 00:27

北京純國際學校一年學費不便宜 要價20萬人民幣

2018-06-05 00:31

逃稅案延燒 「不只范冰冰，而是一個團伙」

2018-06-04 21:37

郭台銘深圳設廠30週年 矽谷夢估2022年實現

2018-06-04 21:15

陸餐飲小龍蝦爆紅 產地年賺百億元

2018-06-04 18:37

大陸招商局集團董事長率隊參訪富士康 郭台銘親自接待

2018-06-04 15:50

郭台銘高規格接待大陸招商局董事長 考慮雙方全面合作

2018-06-04 14:59

傳小米將於6月7日上市聆訊 7月上旬在港股掛牌

2018-06-04 10:53

成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17

海口江東新區 自貿先行

2018-06-04 01:17

澳門台商取經 拜會香港中聯辦

2018-06-04 01:17

嘉興接軌上海 簽15協議全面合作

2018-06-04 01:17

20省平均工資 北京最高

2018-06-04 01:17

名家觀點／中國獨角獸 新經濟的崛起

2018-06-04 00:49

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

談中國崛起 陳添枝：台企面臨邊緣化危機

2018-06-04 00:41

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22
看更多

熱門文章

陸首名公民記者「人肉翻牆」 六四這天入籍中華民國

2018-06-04 14:17

新郎婚宴跑單 竟是失蹤老公！

2018-06-04 18:46

為救病弟他賤賣新婚房 女友心碎墮胎離去：活該愛你7年

2018-06-04 13:09

郭台銘高規格接待大陸招商局董事長 考慮雙方全面合作

2018-06-04 14:59

人民日報：民進黨當局已成跳票者聯盟

2018-06-04 09:38

蔡英文籲正視六四事件 國台辦：拿遮羞布老調重彈

2018-06-04 19:44

老師把成績發至家長群組引不滿 遭脅「登門道歉否則投訴」

2018-06-04 15:23

人權觀察組織：「六四」代言者已逝 正義仍未到

2018-06-04 09:51

紐約時報：中美貿易談判再陷僵局 中興難題仍未解

2018-06-04 11:16

爆大腕逃稅黑洞 中國演藝圈將大震盪

2018-06-04 14:29

八九民運 港媒：習近平傳曾與學生對話

2018-06-04 11:50

范冰冰代言企業涉詐 多人被抓 40億資金遭凍結

2018-06-04 15:02

中山陵墓室再開放　試行期間預約全滿

2018-06-04 16:38

郭台銘深圳設廠30週年 矽谷夢估2022年實現

2018-06-04 21:15

陸餐飲小龍蝦爆紅 產地年賺百億元

2018-06-04 18:37

傳中糧向美國採購10筆大豆訂單 但未來增添變數

2018-06-04 16:59

英國秘檔：六四提高香港人中國認同 但損害對前途信心

2018-06-04 10:11

大陸招商局集團董事長率隊參訪富士康 郭台銘親自接待

2018-06-04 15:50

《北京觀察》范冰冰的「陰陽合同」 炸出全民之戰

2018-06-04 15:04

全球首顆夜光遙感衛星 「珞珈一號」升空 僅重20kg

2018-06-04 14:57

陸鎮政府人員上班聽歌 書記來了也不理被辭退

2018-06-04 21:06

六四29周年 美國務卿：保護人權是所有國家的基本責任

2018-06-04 15:34

天安門29年 美國務卿：六四之魂尚未安息

2018-06-04 10:17

日本去年向陸客發放450萬張簽證 占總量8成

2018-06-04 13:49

范冰冰背後的男人 捧她砸錢拍戲 帶她打造王國

2018-06-04 14:36

逃稅案延燒 「不只范冰冰，而是一個團伙」

2018-06-04 21:37

維族團體：新疆公務員齋戒月禁食 官方送上食物

2018-06-04 21:40

百姓論壇被卡 鍾志剛：小動作阻撓會受兩岸民意譴責

2018-06-04 21:50

北京木樨地：有人掩蓋 有人等待

2018-06-04 21:00

天安門母親：當局監控六四死難者家屬

2018-06-04 11:41

六四29周年╱香港中學生以為是電影「誤認坦克是戰車 」

2018-06-04 14:50

當年央視一哥捅出明星逃稅 他稱「見到渾蛋就想打」

2018-06-04 14:41

傳小米將於6月7日上市聆訊 7月上旬在港股掛牌

2018-06-04 10:53

青海官媒前社長遭調查 傳因持有中共秘密文件

2018-06-04 21:31

中韓關係回溫 年底前每日航班將增至400多架次

2018-06-04 13:16

直播平台美拍涉「色 」下架整改 關閉校園頻道」

2018-06-04 15:06

神秘「513」侵華日軍細菌戰部隊曝光

2018-06-04 14:59

范冰冰疑涉簽「陰陽合同」逃稅 中國當局徹查

2018-06-04 14:28

當年劉曉慶入監 與現在大咖相比 那時逃稅額算小的

2018-06-04 14:46

兩岸關係官方冷 陸稱海峽論壇規模不變

2018-06-04 21:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top