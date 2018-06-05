石家莊中歐班列 打通國際物流

2018-06-05 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



滿載貨物的列車本月2日上午10時10分從石家莊貨運中心西貨場駛出，將經由滿洲里口岸出境駛往白俄羅斯首都明斯克市。這是首列從石家莊發出的中歐班列，打通了河北省與歐洲國際物流新通道。

石家莊日報報導，首列石家莊中歐班列運輸的主要商品有機械設備、服裝鞋帽和家居建材等，商品裝在41節車廂的41個40英尺集裝箱中。其開行線路為：石家莊-滿洲里-莫斯科-明斯克，全程約9500公里，每月開行3列，其中去程2周1列，回程1月1列，運行時間15天左右，真正實現了該市與歐洲之間國際集裝箱貨物的快速、高效和便捷直達。

中國新聞網報導，返程將由科里亞季奇站始發，經過沃爾西諾站、葉卡捷琳堡、新西伯利亞站到達石家莊，裝載白俄羅斯及周邊國家的木製品貨物。

該趟中歐班列全程運輸時間比傳統海運縮減70%。初步計劃每年開行20列，預計往返運輸物資3萬噸。

報導指，開行石家莊中歐班列是石家莊市為加快融入「一帶一路」建設，深化與沿線重要節點城市的經貿合作，打通「一帶一路」的物流大通道，積極構建全面開放新格局所作出的重大戰略決策。此舉可促進該市與「一帶一路」沿線國家在交通、貿易、金融、產業等方面的互聯互通等。

中歐班列是中國「推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景和行動」、建設「絲路驛站」的重要舉措。班列的開行將絲路經濟帶綜合資源平台與石家莊功能創新平台連接起來。

大陸已有多地開通了中歐班列。中新網等媒體報導，其中，隨著2018年俄羅斯世界杯日益臨近，中歐班列（廈門-莫斯科）近期迎來了貨運高峰。首發「唐山-安特衛普」中歐班列則於上月12日抵達比利時安特衛普。