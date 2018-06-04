逃稅案延燒 「不只范冰冰，而是一個團伙」

2018-06-04 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



央視前主播崔永元大爆范冰冰「陰陽合同」潛規則，震撼大陸影劇圈。在國家稅務總局表態要徹查後，大陸官方「人民日報」在新浪微博上發出微評，當中強調「法律面前人人平等，不管名氣再大、粉絲再多，誰都不能享受法外特權」。

崔永元表示，願意配合稅務部門展開調查。他說，無錫當地稅務部門如果真要調查此事，首先應該跟他聯繫核實，「如果聯繫我的話，我告訴他們怎麼查，這一查一個準兒。」

接二連三的在網絡爆料，崔永元接下來還有什麼「大招」？對此，崔永元表示，一切看心情，如果對方有什麼反應和舉動，自己一定奉陪。對於自己爆料後的人身安全，崔永元笑言，已經在網路收到威脅的信息，不過這一切與此前攻擊轉基因時收到的威脅少了很多。

崔永元表示，影視行業偷稅漏稅現象比大家想得嚴重得多，涉案金額遠超目前曝光金額的十倍以上。至於五月廿八日微博中所曝光的涉事明星范冰冰，他透露並非是一個人，而是「一個團伙」，並透露該團伙涉及到電影「手機2」。

崔永元連日大爆大陸娛樂圈有人為了逃稅，簽訂「陰陽合同」。事件讓女演員范冰冰被捲入風波。范冰冰工作室更發出聲明澄清，否認曾簽署類似合約，但對六千萬元一事語意模糊。

在大陸官方表明要調查後，大陸影業股票昨天立即「中槍」，其中華誼兄弟跌停板，而范冰冰是股東之一的唐德影視也大跌。

人民日報則在官方新浪微博發帖：「有關影視從業人員有無簽訂『陰陽合同』，有無逃稅，應公正調查，用事實說話。一旦逃稅，少數人佔了便宜，挑戰的卻是稅法，危害的是國家利益。法律面前人人平等，不管名氣再大、『粉絲』再多、人脈再廣，誰都不能享受法外特權。」

一小時後，人民日報再貼出另一段短評：「讓國稅總局介入調查明星『陰陽合同』涉稅問題。如果說明星拿多少片酬是市場定價，交多少稅則是法律說話。陰陽合同存不存在？確屬行業潛規則？摸清查實，對當事人和公眾都是交代。正所謂『欲戴皇冠必承其重』，演藝明星從來都活在聚光燈下，拿得起片酬，就應經得起查。 」