親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

更新／F-16飛官搜救中 已找到燒灼肩章和機尾部分殘骸

傘兵爸臉書感性留言 透露秦良丰試開口說「爸媽抱我」

美股大漲激勵 港股收漲

2018-06-04 17:06中央社 香港4日綜合外電報導

因投資人樂見優於預期的就業報告，美股強勢收漲，激勵香港股市今天收漲。

恆生指數上漲505.07點或1.66%，收30997.98點。恆生國企股指數上揚229.49點或1.91%，收12249.58點。

法新社報導，上海綜合指數揚升16.05點或0.52%，收3091.19點。深圳綜合指數小漲1.63點或0.09%，收1747.96點。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

上海港股香港

相關新聞

郭台銘高規格接待大陸招商局董事長 考慮雙方全面合作

2018-06-04 14:59

傳小米將於6月7日上市聆訊 7月上旬在港股掛牌

2018-06-04 10:53

成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17

海口江東新區 自貿先行

2018-06-04 01:17

澳門台商取經 拜會香港中聯辦

2018-06-04 01:17

嘉興接軌上海 簽15協議全面合作

2018-06-04 01:17

20省平均工資 北京最高

2018-06-04 01:17

名家觀點／中國獨角獸 新經濟的崛起

2018-06-04 00:49

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

談中國崛起 陳添枝：台企面臨邊緣化危機

2018-06-04 00:41

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

兩岸人物／微醫廖傑遠 把看病變簡單

2018-06-03 00:57

兩岸人物／阿里健康吳泳銘 搶兆元商機

2018-06-03 00:57

滬台辦：將加強輔導業者掛牌

2018-06-03 00:54

台企徵才...待遇高機會多 反應熱絡

2018-06-03 00:54

DRAM三巨頭 遭大陸反壟斷調查

2018-06-03 00:54

紫光組國家隊 設半導體公司

2018-06-03 00:49

台資在陸上市 上海台辦：政策、貸款支持

2018-06-03 00:24

陸市值最高科技股 FII 8日上市 聚焦工業互聯網平台

2018-06-03 00:23

上海台協來台徵才 「今年較踴躍」

2018-06-03 00:13

富士康8日上交所掛牌上市

2018-06-02 15:03

繼上海之後 昆山惠台31條實施細則有望6月推出

2018-06-02 13:45

陸股一周／鋼鐵、證券相對強

2018-06-02 13:38

鴻海工業富聯FII 6月8日在上交所敲鐘上市

2018-06-02 10:45

上證所收盤擬改集合競價

2018-06-02 00:05

新秀麗換將 復牌股漲

2018-06-02 00:05

六券商看A股 將震盪上攻

2018-06-02 00:05

上海再推惠台新措施 台商：憂心台灣的未來

2018-06-01 22:18

A股入摩啟動 國際化邁大步

2018-06-01 19:24

「人」當關鍵通路 用2萬穿搭網紅打進朋友圈

2018-06-01 09:58

陸互聯網教育爆發 去年規模增逾五成

2018-05-30 00:40
看更多

熱門文章

為救病弟他賤賣新婚房 女友心碎墮胎離去：活該愛你7年

2018-06-04 13:09

人民日報：民進黨當局已成跳票者聯盟

2018-06-04 09:38

郭台銘高規格接待大陸招商局董事長 考慮雙方全面合作

2018-06-04 14:59

港珠澳大橋 與人工島來電了

2018-06-04 01:17

陸首名公民記者「人肉翻牆」 六四這天入籍中華民國

2018-06-04 14:17

范冰冰被指鉅額逃漏稅 官媒抨擊官方調查

2018-06-03 18:03

老師把成績發至家長群組引不滿 遭脅「登門道歉否則投訴」

2018-06-04 15:23

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

隕石落西雙版納？ 村民聲稱找到「寶貝」

2018-06-03 17:29

人權觀察組織：「六四」代言者已逝 正義仍未到

2018-06-04 09:51

紐約時報：中美貿易談判再陷僵局 中興難題仍未解

2018-06-04 11:16

八九民運 港媒：習近平傳曾與學生對話

2018-06-04 11:50

名家觀點／中國獨角獸 新經濟的崛起

2018-06-04 00:49

世界足球先生上「奔跑吧」 為何被打馬賽克？

2018-06-03 17:40

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

英國秘檔：六四提高香港人中國認同 但損害對前途信心

2018-06-04 10:11

兩岸微流行／手持無葉風扇大流行

2018-06-04 01:11

大興安嶺大火 近4000人搶救

2018-06-04 01:17

天安門29年 美國務卿：六四之魂尚未安息

2018-06-04 10:17

日本去年向陸客發放450萬張簽證 占總量8成

2018-06-04 13:49

中山陵墓室再開放　試行期間預約全滿

2018-06-04 16:38

爆大腕逃稅黑洞 中國演藝圈將大震盪

2018-06-04 14:29

海峽論壇明開幕 聚焦四領域

2018-06-04 00:45

大陸招商局集團董事長率隊參訪富士康 郭台銘親自接待

2018-06-04 15:50

傳中糧向美國採購10筆大豆訂單 但未來增添變數

2018-06-04 16:59

天安門母親：當局監控六四死難者家屬

2018-06-04 11:41

談中國崛起 陳添枝：台企面臨邊緣化危機

2018-06-04 00:41

中新互聯南向通道 青海搶進

2018-06-04 01:17

上海巡禮／西進成趨勢 毋再追憶八零年代

2018-06-03 00:27

中韓關係回溫 年底前每日航班將增至400多架次

2018-06-04 13:16

范冰冰代言企業涉詐 多人被抓 40億資金遭凍結

2018-06-04 15:02

全球首顆夜光遙感衛星 「珞珈一號」升空 僅重20kg

2018-06-04 14:57

六四29周年 美國務卿：保護人權是所有國家的基本責任

2018-06-04 15:34

成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17

金士先：北京故宮文創 越走越快

2018-06-04 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top