美股大漲激勵 港股收漲

2018-06-04 17:06 中央社 香港4日綜合外電報導



因投資人樂見優於預期的就業報告，美股強勢收漲，激勵香港股市今天收漲。

恆生指數上漲505.07點或1.66%，收30997.98點。恆生國企股指數上揚229.49點或1.91%，收12249.58點。

法新社報導，上海綜合指數揚升16.05點或0.52%，收3091.19點。深圳綜合指數小漲1.63點或0.09%，收1747.96點。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）