西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



西安房管局昨天宣布暫停融創旗下12家房產公司的預售案。圖為民眾觀看預售案的情形。 本報系資料庫 分享 facebook 西安市住房保障和房屋管理局昨（3）日公告暫停融創旗下12家房產公司的預售案，並展開半年的整頓。因為當地公務員與房產公司涉及關說走後門，影響買房者權益。

澎湃新聞網報導，公告顯示，為進一步整治規範房地產市場秩序，維護購房群眾的合法權益，營造公開、公正的市場發展環境。暫停受理融創中國西安公司旗下12家公司商品房預售許可申請，責令融創中國西安公司依法律法規自查整頓。

同時禁止各房地產開發企業、公證機構在組織公證搖號（電腦隨機選號）銷售商品住房時使用武漢矩陣科技有限公司開發的搖號軟體。各房地產開發企業、公證機構要按照公開、公正的原則，確保公證搖號售房程序合法。

「搖號軟體」由房地產開發企業自行採購，有說法稱，這類軟體想搖到什麼號都可以。留下黑箱操作的空間。

經濟日報提供 分享 facebook 華商報報導，融創被整頓的主因是「南長安街壹號」事件，經調查，融創集團旗下的西安天磊置業有限公司和武漢矩陣科技有限公司工作人員涉嫌破壞計算機信息系統犯罪，西安市公安局長安分局已於5月31日立案偵查，並對企業銷售經理、搖號系統操作員等七名犯罪嫌疑人採刑事強制措施。

共有35名公務員受購房者請託，給西安天磊置業有限公司「南長安街壹號」項目部人員「打招呼」（走後門），造成歪風。當中，八人被免職，五人受到黨內嚴重警告處分，八人受到記大過處分，14人受到記過處分，六人被調整管理崗位。

西安的搖號政策在今年3月30日發布，明確「意向購房人數多於可售房源的，應採取公證搖號方式公開銷售，由公證機構全程監督，嚴禁內部預留房源或設置全款優先選房等限制性條件。」此舉意在保護自住戶居住權益。

這恰好是融創搖號門事件中最諷刺的一點。本來，房管局是房地產市場秩序的監管者，如今，在相關制度未完備、相關制度建設未盡職的情況下，監管者本身卻變身為鑽漏洞的破壞者。