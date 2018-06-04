親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

西安房管局昨天宣布暫停融創旗下12家房產公司的預售案。圖為民眾觀看預售案的情形。...
西安房管局昨天宣布暫停融創旗下12家房產公司的預售案。圖為民眾觀看預售案的情形。 本報系資料庫
分享
西安市住房保障和房屋管理局昨（3）日公告暫停融創旗下12家房產公司的預售案，並展開半年的整頓。因為當地公務員與房產公司涉及關說走後門，影響買房者權益。

澎湃新聞網報導，公告顯示，為進一步整治規範房地產市場秩序，維護購房群眾的合法權益，營造公開、公正的市場發展環境。暫停受理融創中國西安公司旗下12家公司商品房預售許可申請，責令融創中國西安公司依法律法規自查整頓。

同時禁止各房地產開發企業、公證機構在組織公證搖號（電腦隨機選號）銷售商品住房時使用武漢矩陣科技有限公司開發的搖號軟體。各房地產開發企業、公證機構要按照公開、公正的原則，確保公證搖號售房程序合法。

「搖號軟體」由房地產開發企業自行採購，有說法稱，這類軟體想搖到什麼號都可以。留下黑箱操作的空間。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
華商報報導，融創被整頓的主因是「南長安街壹號」事件，經調查，融創集團旗下的西安天磊置業有限公司和武漢矩陣科技有限公司工作人員涉嫌破壞計算機信息系統犯罪，西安市公安局長安分局已於5月31日立案偵查，並對企業銷售經理、搖號系統操作員等七名犯罪嫌疑人採刑事強制措施。

共有35名公務員受購房者請託，給西安天磊置業有限公司「南長安街壹號」項目部人員「打招呼」（走後門），造成歪風。當中，八人被免職，五人受到黨內嚴重警告處分，八人受到記大過處分，14人受到記過處分，六人被調整管理崗位。

西安的搖號政策在今年3月30日發布，明確「意向購房人數多於可售房源的，應採取公證搖號方式公開銷售，由公證機構全程監督，嚴禁內部預留房源或設置全款優先選房等限制性條件。」此舉意在保護自住戶居住權益。

這恰好是融創搖號門事件中最諷刺的一點。本來，房管局是房地產市場秩序的監管者，如今，在相關制度未完備、相關制度建設未盡職的情況下，監管者本身卻變身為鑽漏洞的破壞者。

房地產公務員公安

相關新聞

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45

海口江東新區 自貿先行

2018-06-04 01:17

嘉興接軌上海 簽15協議全面合作

2018-06-04 01:17

20省平均工資 北京最高

2018-06-04 01:17

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

兩岸人物／微醫廖傑遠 把看病變簡單

2018-06-03 00:57

兩岸人物／阿里健康吳泳銘 搶兆元商機

2018-06-03 00:57

滬台辦：將加強輔導業者掛牌

2018-06-03 00:54

台企徵才...待遇高機會多 反應熱絡

2018-06-03 00:54

DRAM三巨頭 遭大陸反壟斷調查

2018-06-03 00:54

紫光組國家隊 設半導體公司

2018-06-03 00:49

台資在陸上市 上海台辦：政策、貸款支持

2018-06-03 00:24

陸市值最高科技股 FII 8日上市 聚焦工業互聯網平台

2018-06-03 00:23

上海台協來台徵才 「今年較踴躍」

2018-06-03 00:13

富士康8日上交所掛牌上市

2018-06-02 15:03

繼上海之後 昆山惠台31條實施細則有望6月推出

2018-06-02 13:45

陸股一周／鋼鐵、證券相對強

2018-06-02 13:38

鴻海工業富聯FII 6月8日在上交所敲鐘上市

2018-06-02 10:45

上證所收盤擬改集合競價

2018-06-02 00:05

新秀麗換將 復牌股漲

2018-06-02 00:05

六券商看A股 將震盪上攻

2018-06-02 00:05

上海再推惠台新措施 台商：憂心台灣的未來

2018-06-01 22:18

A股入摩啟動 國際化邁大步

2018-06-01 19:24

陸批美強徵鋼鋁關稅 華春瑩：讓子彈亂飛

2018-06-01 16:04

陸A股入MSCI 港媒：助推國際化

2018-06-01 11:59

中國人行操作轉趨寬鬆 有望緩和年中資金壓力

2018-06-01 10:48

中國A股納入MSCI首日 滬深兩市開低

2018-06-01 10:25

中國5月財新製造業PMI為51.1 持續一年擴張

2018-06-01 10:17

「人」當關鍵通路 用2萬穿搭網紅打進朋友圈

2018-06-01 09:58

A股入摩第一天 開盤先蹲再跳

2018-06-01 09:44

陸互聯網教育爆發 去年規模增逾五成

2018-05-30 00:40
看更多

熱門文章

曾參加世界杯的他街頭賣櫻桃 中國國足門神：我沒有很慘…

2018-06-03 17:23

港媒：台灣人才空洞化 精英用腳投票告別低薪

2018-06-03 11:46

環球時報：請美國將軍講南海時 嘴張得小一點

2018-06-03 09:50

海軍前艦長：共軍繞台巡航激增 兵力已達實戰標準

2018-06-03 12:40

分管中美經貿 陸財政副部長突被撤換

2018-06-03 14:45

中美談判最新成果：釋放三信號

2018-06-03 14:56

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

學生檢舉老師成風 大陸教授憤怒

2018-06-03 11:27

范冰冰被指鉅額逃漏稅 官媒抨擊官方調查

2018-06-03 18:03

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

欠高利貸自殺獲救…1家3口不堪網路霸凌 二度尋死

2018-06-03 16:46

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

隕石落西雙版納？ 村民聲稱找到「寶貝」

2018-06-03 17:29

兩顆糖害他被關19年 「毒糖殺人案」改判無罪

2018-06-03 17:16

世界足球先生上「奔跑吧」 為何被打馬賽克？

2018-06-03 17:40

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

六四前夕北京防變 封敏感地鐵站出口

2018-06-03 15:46

被封鎖的「六四」 中國最大的集體記憶禁區

2018-06-03 15:56

陸媒：中美落實華盛頓共識的關鍵 在於必須相向而行

2018-06-03 15:26

王丹在美成立智庫 黃之鋒任理事

2018-06-03 12:46

美國會議員發聲 促中國解禁「六四」

2018-06-03 16:05

毒糖殺人案平反背後…4位老人堅持喊冤 1律師已辭世

2018-06-03 17:10

分管發展改革 韓正新兼職公布

2018-06-03 11:25

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

運沙船遇浪翻沉 二船員受困溺斃

2018-06-03 16:48

影／假支票買名車手袋 香港詐團成員最小16歲

2018-06-03 16:37

楊鎮浯率團拜會劉結一 爭取台青台商權益

2018-06-03 14:00

六四紀念日前夕 陸委會籲大陸正視人權

2018-06-03 12:20

羅冠聰：香港學運與八九民運 面對同一政權

2018-06-03 16:24

范冰冰涉逃稅 官方盯上

2018-06-04 00:45

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

海峽論壇明開幕 聚焦四領域

2018-06-04 00:45

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top