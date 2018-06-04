親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45經濟日報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸地方政府為加強監控樓市各出奇招！武漢發布「關於進一步加強商品房銷售全過程監管的通知」，要求買家「實名購房」及「夜間禁售」，以加強商品房銷售的過程監管。

香港01報導，所謂「實名購房」是指商品房項目公開銷售後五個工作日內，開發商須向相關部門報告房屋銷售情況，提交買家名單，並通過「武漢市商品房買賣合同網上簽約和備案系統」，將買家與所購房屋進行「實名綁定」，原則上不得調整變動。

至於「夜間禁售」，開發商取得預售許可證後，須於十日內公開銷售所有單位，銷售時間不得早於早上9時或晚於晚上8時，以免建商用特定時間讓特定買家購房；如果買家人數多於單位數目，將建議採取公證抽籤形式賣房。

商品房銷售進度管理也將加強。武漢市規定，商品房專案銷售完畢前，房企應定期向房管部門報告銷售進度；專案銷售後30日內，房管部門按照所售房屋的一定比例對購房人進行抽樣調查。

據了解，大陸房市買氣導致各地頻傳凍結資金現象，日前在深圳開售的新盤海上世界雙璽，是首個以政府部門與公證處聯合監督抽籤的形式開售。據銷售文件，參加抽籤的準買家須先繳付人民幣500萬元（約新台幣2,350萬元）的「誠意金」，以平均價計算，「誠意金」達樓價的四分之一。大陸媒體報導，項目開售當日所凍結的「誠意金」就高達人民幣33億元（約新台幣155億元）。

人民幣香港深圳

相關新聞

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

海口江東新區 自貿先行

2018-06-04 01:17

嘉興接軌上海 簽15協議全面合作

2018-06-04 01:17

20省平均工資 北京最高

2018-06-04 01:17

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

兩岸人物／微醫廖傑遠 把看病變簡單

2018-06-03 00:57

兩岸人物／阿里健康吳泳銘 搶兆元商機

2018-06-03 00:57

滬台辦：將加強輔導業者掛牌

2018-06-03 00:54

台企徵才...待遇高機會多 反應熱絡

2018-06-03 00:54

DRAM三巨頭 遭大陸反壟斷調查

2018-06-03 00:54

紫光組國家隊 設半導體公司

2018-06-03 00:49

台資在陸上市 上海台辦：政策、貸款支持

2018-06-03 00:24

陸市值最高科技股 FII 8日上市 聚焦工業互聯網平台

2018-06-03 00:23

上海台協來台徵才 「今年較踴躍」

2018-06-03 00:13

富士康8日上交所掛牌上市

2018-06-02 15:03

繼上海之後 昆山惠台31條實施細則有望6月推出

2018-06-02 13:45

陸股一周／鋼鐵、證券相對強

2018-06-02 13:38

鴻海工業富聯FII 6月8日在上交所敲鐘上市

2018-06-02 10:45

上證所收盤擬改集合競價

2018-06-02 00:05

新秀麗換將 復牌股漲

2018-06-02 00:05

六券商看A股 將震盪上攻

2018-06-02 00:05

上海再推惠台新措施 台商：憂心台灣的未來

2018-06-01 22:18

A股入摩啟動 國際化邁大步

2018-06-01 19:24

陸批美強徵鋼鋁關稅 華春瑩：讓子彈亂飛

2018-06-01 16:04

陸A股入MSCI 港媒：助推國際化

2018-06-01 11:59

中國人行操作轉趨寬鬆 有望緩和年中資金壓力

2018-06-01 10:48

中國A股納入MSCI首日 滬深兩市開低

2018-06-01 10:25

中國5月財新製造業PMI為51.1 持續一年擴張

2018-06-01 10:17

「人」當關鍵通路 用2萬穿搭網紅打進朋友圈

2018-06-01 09:58

A股入摩第一天 開盤先蹲再跳

2018-06-01 09:44

陸互聯網教育爆發 去年規模增逾五成

2018-05-30 00:40
看更多

熱門文章

曾參加世界杯的他街頭賣櫻桃 中國國足門神：我沒有很慘…

2018-06-03 17:23

港媒：台灣人才空洞化 精英用腳投票告別低薪

2018-06-03 11:46

環球時報：請美國將軍講南海時 嘴張得小一點

2018-06-03 09:50

海軍前艦長：共軍繞台巡航激增 兵力已達實戰標準

2018-06-03 12:40

分管中美經貿 陸財政副部長突被撤換

2018-06-03 14:45

中美談判最新成果：釋放三信號

2018-06-03 14:56

大陸官方大幅降低日用品進口關稅 專家：代購們著急了

2018-06-03 10:22

學生檢舉老師成風 大陸教授憤怒

2018-06-03 11:27

范冰冰被指鉅額逃漏稅 官媒抨擊官方調查

2018-06-03 18:03

大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06

欠高利貸自殺獲救…1家3口不堪網路霸凌 二度尋死

2018-06-03 16:46

紫光副總裁曾學忠：2019年 實現5G晶片商用化

2018-06-03 15:44

隕石落西雙版納？ 村民聲稱找到「寶貝」

2018-06-03 17:29

兩顆糖害他被關19年 「毒糖殺人案」改判無罪

2018-06-03 17:16

世界足球先生上「奔跑吧」 為何被打馬賽克？

2018-06-03 17:40

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

2018-06-03 14:42

六四前夕北京防變 封敏感地鐵站出口

2018-06-03 15:46

被封鎖的「六四」 中國最大的集體記憶禁區

2018-06-03 15:56

陸媒：中美落實華盛頓共識的關鍵 在於必須相向而行

2018-06-03 15:26

王丹在美成立智庫 黃之鋒任理事

2018-06-03 12:46

美國會議員發聲 促中國解禁「六四」

2018-06-03 16:05

毒糖殺人案平反背後…4位老人堅持喊冤 1律師已辭世

2018-06-03 17:10

分管發展改革 韓正新兼職公布

2018-06-03 11:25

陸企名人堂／馬天琛：創業與夢想只隔一堵牆

2018-06-03 13:25

運沙船遇浪翻沉 二船員受困溺斃

2018-06-03 16:48

影／假支票買名車手袋 香港詐團成員最小16歲

2018-06-03 16:37

楊鎮浯率團拜會劉結一 爭取台青台商權益

2018-06-03 14:00

六四紀念日前夕 陸委會籲大陸正視人權

2018-06-03 12:20

羅冠聰：香港學運與八九民運 面對同一政權

2018-06-03 16:24

范冰冰涉逃稅 官方盯上

2018-06-04 00:45

紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42

西安下重手 融創預售案停賣

2018-06-04 00:45

海峽論壇明開幕 聚焦四領域

2018-06-04 00:45

武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45

滬深股市 115檔跌破淨值

2018-06-04 00:45

大陸．資金．對策／銀行承辦內保外貸導致被處罰實務分析

2018-06-04 00:45

閩南民俗傳承 牽起兩岸

2018-06-04 01:17

中新互聯南向通道 青海搶進

2018-06-04 01:17

兒童近視嚴重 上海防控大作戰

2018-06-04 01:17

金士先：北京故宮文創 越走越快

2018-06-04 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top