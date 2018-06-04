武漢推「實名購房」夜間禁售

2018-06-04 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸地方政府為加強監控樓市各出奇招！武漢發布「關於進一步加強商品房銷售全過程監管的通知」，要求買家「實名購房」及「夜間禁售」，以加強商品房銷售的過程監管。

香港01報導，所謂「實名購房」是指商品房項目公開銷售後五個工作日內，開發商須向相關部門報告房屋銷售情況，提交買家名單，並通過「武漢市商品房買賣合同網上簽約和備案系統」，將買家與所購房屋進行「實名綁定」，原則上不得調整變動。

至於「夜間禁售」，開發商取得預售許可證後，須於十日內公開銷售所有單位，銷售時間不得早於早上9時或晚於晚上8時，以免建商用特定時間讓特定買家購房；如果買家人數多於單位數目，將建議採取公證抽籤形式賣房。

商品房銷售進度管理也將加強。武漢市規定，商品房專案銷售完畢前，房企應定期向房管部門報告銷售進度；專案銷售後30日內，房管部門按照所售房屋的一定比例對購房人進行抽樣調查。

據了解，大陸房市買氣導致各地頻傳凍結資金現象，日前在深圳開售的新盤海上世界雙璽，是首個以政府部門與公證處聯合監督抽籤的形式開售。據銷售文件，參加抽籤的準買家須先繳付人民幣500萬元（約新台幣2,350萬元）的「誠意金」，以平均價計算，「誠意金」達樓價的四分之一。大陸媒體報導，項目開售當日所凍結的「誠意金」就高達人民幣33億元（約新台幣155億元）。