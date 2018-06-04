紫光5G晶片 拚明年商用化

2018-06-04 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



紫光集團全球執行副總裁曾學忠 本報系資料庫 分享 facebook 大陸紫光集團全球執行副總裁兼紫光展銳執行長曾學忠在DeepTech舉辦的半導體產業大勢論壇上表示，2019年紫光展銳將實現5G晶片的商用化，並在2019年年底推出八核心的5G晶片。這是紫光首次明確喊出量產5G晶片的時間表。

澎湃新聞網報導，曾學忠認為，未來十年將是數位的時代和智慧的時代。數位時代的源動力是網路、大數據和雲端計算，而晶片是這三大基礎要素的支撐；半導體行業從個人電腦（PC）時代、網路時代一直演進到行動網路時代，未來則將進入5G和人工智慧（AI）時代，這些技術變革的驅動力也來自晶片。

未來晶片設計該如何走？曾學忠的觀點是，世界是平的，未來全球半導體市場應當是平行發展，你中有我、我中有你，全球互為一體。因此，需要努力做到自主創新和國際合作。

「沒有自主創新，我們連國際合作的資本、資格都沒有。光靠國際合作，也解決不了中國成為平行發展核心典範的問題。所以，要靠雙輪驅動。」他還認為，「核心技術靠化緣是化不來的，這是總書記（習近平）的觀點。比較遺憾的是，大陸在今天依然有很多公司靠化緣在這個行業裡生存，我覺得這並不是我們半導體行業希望看到的現象。」

他認為，紫光展銳就是一個合作的典範，紫光集團是紫光展銳的大股東，全球頂級巨頭英特爾（Intel）也是其重要股東，雙方你中有我、我中有你，開展了深度合作。「通過自主創新、通過深度合作，我們正在邁入高端，正在成為5G晶片的領導者。」

曾學忠表示，2019年紫光展銳將實現5G晶片的商用，在2019年年底將推出八核心的5G晶片，這就是公司通過自主創新、通過國際合作帶動整個產業的發展，帶動大陸國家半導體力量的發展。