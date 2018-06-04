成都入粵港澳產業鏈 專家看好

2018-06-04 01:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣州中山大學粵港澳研究院港澳經濟研究中心主任袁持平日前在成都市對外開放大會上透露，粵港澳大灣區的規劃綱要可望在6月發布，粵港澳大灣區發展值得成都市借鑒；成都可在更大範圍與粵港澳大灣區合作，實現產業鏈、價值鏈分工。

袁持平指出，作為世界上經濟發展最有後勁和最有潛力的灣區，大陸將粵港澳大灣區定位為世界級的頂級城市群、深化改革和全面開放的排頭兵和試驗田、國際創新高地，並通過基礎設施的一體化和公共服務一體化來實現，同時從產業的層面和技術層面打造國際創新高地和制度創新。

「首先是粵港澳大灣區與『一帶一路』的示範引領作用，粵港澳大灣區發展40年有更多的東西值得『一帶一路』沿線借鑒。」在袁持平看來，粵港澳大灣區40年完成產業集聚，其經驗對不同類型「一帶一路」沿線國家都有借鑒意義。其制度創新也對「一帶一路」沿線也有借鑒意義。

袁持平認為，對成都來說，首先是產業鏈的聯合問題。「成都產業園跟粵港澳大灣區的產業園有沒有什麼關聯？當然有關聯。」袁持平說，成都可以在更大範圍與粵港澳大灣區合作，實現產業鏈、價值鏈分工。

此次大會上，成都提出要高水平規畫建設西部國際門戶樞紐，建設泛歐泛亞、向西向南開放全球城市網路節點，全面提升成都在大陸全國開放新格局中的戰略地位。其中，要全面提升戰略性主導產業國際競爭力，以產業生態圈理念構建主導產業比較優勢，主動融入全球產業鏈價值鏈創新鏈。