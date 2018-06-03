台企徵才...待遇高機會多 反應熱絡

2018-06-03 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱台北報導



上海台商協會昨（2）日舉辦的「第二屆徵才博覽會」，吸引大量求職者，甚至是家長前往洽詢。招募人員認為，今年博覽會的人氣比起去年來的旺，也有「八年級」台幹認為，上海可給台灣專業人才更多機會。

在台商王力咖啡負責本次招募的企畫專員柯捷伃指出，今年台灣應徵者參與活動的情況比去年更為踴躍，且媒合上有不少進步。相較於去年主要都在做履歷投遞，今年有許多應徵者進行更近一步的諮詢、問答，有助於業者尋找更合適的人才。

在神腦集團旗下上海神璽商貿公司擔任分銷業務處經理的曾德恩指出，自己是台商第二代，畢業時也曾考慮回台工作。但因10歲隨雙親前往大陸就學，持有的大陸學歷在台灣謀職較為困難，選擇到上海工作。

曾德恩表示，上海現在大學畢業新鮮人的起薪已達人民幣6,000元（約新台幣2.88萬元），且工作一至三年後，便有機會調薪到人民幣1萬元（約新台幣4.8萬元）以上。想要月薪人民幣「破萬」在上海並非難事。若有研究所的學歷，在上海工作的起薪就超過人民幣1萬元，也相當常見。

曾德恩認為，上海缺乏的不是「人力」，而是高品質的「專業人才」。無論是否是台灣人，若能被業界視為是真正的人才，到上海發展的待遇絕對是水漲船高，待遇會高過台灣一階。

前來謀職的銘傳大學國貿系大四學生林品君解釋，雖然有在電商實習的經驗，也有機會轉為正職，但仍想到大陸找尋機會。陸資業者的機會大、在龐大的運作資金規模下，有較多發揮空間。大陸電商業者仍比台灣有優勢。