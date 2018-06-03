DRAM三巨頭 遭大陸反壟斷調查

2018-06-03 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸反壟斷機構啟動對動態隨機存取記憶體（DRAM）三巨頭三星、海力士和美光的反壟斷調查，若考慮2016年至今的市場行為，以2016至2017年的銷售額進行處罰，大陸媒體預估，罰金將在8億至80億美元（約新台幣240億元至2,400億元）之間。

21世紀經濟報導指出，在全球DRAM市場上，三巨頭占有90%以上的市占率；如果大陸官方裁定三大巨頭有價格壟斷行為，並按2017年在大陸銷售額進行處罰，那麼罰款金額將在4.4億美元至44億美元（約新台幣132億元至1,320億元）之間。

大陸反壟斷機構5月31日對三星、海力士、美光位於北京、上海、深圳的辦公室突襲調查，主要是三大巨頭有礙公平競爭的行為，以及部分企業舉報，推動大陸反壟斷機構發起此次調查。

在大陸，根據「反壟斷法」、「反價格壟斷規定」等法規，經營者有價格壟斷行為的，按照「反壟斷法」處以上一年度銷售額1%至10%的罰款，且需要考慮違法行為的持續時間。

根據美光、三星、海力士的財報統計，2017財年，三家公司的半導體業務在大陸營收合計446.8億美元。比起2016財年合計的321億美元，三家業者2017年的營收總額成長了39.16%。