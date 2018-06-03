紫光組國家隊 設半導體公司

2018-06-03 00:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



紫光集團。 美聯社 分享 facebook 紫光集團全球執行副總裁兼紫光展銳CEO曾學忠昨（2）日表示，紫光集團和重慶市政府、國家積體電路產業基金，正在發起成立紫光國芯積體電路股份有限公司，註冊資本人民幣1,000億元（約新台幣4,700億元）。

每日經濟新聞、證券時報報導，曾學忠昨天在北京舉行的Deeptech半導體產業大勢論壇上說，手機晶片市場重資產、高投入、長週期，板凳要坐十年冷，「如果你不擅長5G，客戶連4G產品都不會購買，如果你不擅長3G/4G，也做不出5G」。

曾學忠透露，紫光集團2017年晶片供貨總量超過30億顆，已成為中國大陸最大的綜合性積體電路企業。

重慶市兩江新區管委會今年2月13日在官網公告，重慶市政府、紫光集團與國家積體電路產業基金管理公司華芯投資，共同簽訂積體電路產業發展戰略框架協議。

經濟日報提供 分享 facebook 將重點投資紫光集團旗下的積體電路製造基地建設，未來十年在積體電路產業投入將達到1,000億美元（約新台幣3兆元）。

根據協議，紫光集團以及其所屬企業，將在兩江新區投資建設「紫光芯雲產業園」，在進行人才技術儲備和環境配套的前提下，加大晶片製造、封測、材料等項目在新區的產業布局，努力爭取在2018年推進相關項目落地。

紫光集團將發揮龍頭企業引領作用，在積體電路設計、製造、封測、互聯網設備製造、大數據及雲計算等領域吸引上下游企業在產業園落地，形成產業集聚。

搜狐財經報導，紫光集團在重慶簽約的專案，包含了晶片設計、晶片製造、雲總部基地、工業4.0智慧化工廠、新一代安防技術、金融科技等全產業鏈的多個領域。

這是紫光集團重大的戰略性布局，預計專案全部建成後，將對重慶積體電路上下游產業產生巨大拉動作用。

紫光集團在國家戰略引導下，形成以積體電路為主導，從「芯—雲—網—端」的高科技產業生態鏈，在全球電子資訊產業中強勢崛起，已成為大陸最大的綜合性積體電路企業。