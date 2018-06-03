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台資在陸上市 上海台辦：政策、貸款支持

2018-06-03 00:24聯合報 特派記者林則宏／上海報導

上海市台辦副巡視員李偉。特派記者林則宏／攝影
上海市台辦副巡視員李偉。特派記者林則宏／攝影
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上海市台辦副巡視員李偉昨天表示，大陸多元的資本市場，已成為台灣優質企業重要的融資管道；對於擬在上交所上市的台資企業，上海會進一步加強專業輔導並提供政策支持。

上海一日發布「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」，當中有多項內容涉及如何協助台資企業融資。李偉表示，截至目前為止，上海累計批准台商投資企業一萬二千四百八十八家，約占整個外資項目數的百分之十三點五七；吸引合同台資三九五億美元。

李偉稱，目前上海已會同有關部門，設立中小微企業政策性融資擔保基金，迄今已有廿九家台資企業提出申請，發放貸款人民幣八千萬元。此外，上海市台辦迄今也和上海銀行先後六輪簽訂將近人民幣一千億元的綜合性貸款協議，獲得金融支持的台資企業已有數百家，貸款發放比例達到百分之百。在上海公布的五十五條惠台措施還明訂，上海將「支持註冊在本市的優質台資企業在大陸上市融資；加強本市擬上市企業專業輔導。台資企業註冊所在地的區政府按政策給予財政補貼」。

李偉說，目前在上海交易所上市的台資企業已經達到七家，未來還有一批台灣優質企業將選擇在大陸上市。從已上市台資企業來看，均呈現發展動能強勁、經營表現良好、內部管理規範，成為名副其實的上市公司。

李偉表示，對於擬上市的公司，上海將會進一步加強專業輔導，並提供政策支持。

此外，上海五十五條惠台措施也提出，將支持台資銀行在上海利用本地市場和跨境管道，擴大人民幣資金來源，同時支持各類金融機構為上海的中小微台資企業與台灣民眾提供金融服務。

上海人民幣資本市場台商

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