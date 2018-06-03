兩岸人物／微醫廖傑遠 把看病變簡單

2018-06-03 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



微醫創辦人兼CEO廖傑遠 分享 facebook 騰訊支援的線上醫療健康服務平台「微醫」5月完成新一輪5億美元融資，引入友邦等企業為主要戰略投資者，公司估值提高至55億美元。

2010年，廖傑遠從上海起步，為醫院提供預約掛號等就醫流程優化服務。創業迄今，廖傑遠及其團隊始終堅信，互聯網可以改變效率低下的醫療現狀，讓醫療服務更加高效，獲得也更加便捷。

自建立中國大陸最大的預約掛號平台——掛號網以來，微醫先後開創團隊醫療模式，創建大陸首家互聯網醫院——烏鎮互聯網醫院，並在業界率先推出軟硬體一體化的智慧健康終端——微醫通。

值得注意是，友邦保險與新創建集團宣布戰略投資微醫之後，前兩者的股價連續幾天上漲，友邦保險股價更是連續創新高。顯示保險+新型醫療供應體系的結合，為健康保險產業升級帶來突破，「線上+線下、全科+專科」的新型醫療服務模式得到市場認同。大陸知名網路醫療平台，除平安好醫生外，包括騰訊旗下微醫及阿里巴巴的阿里健康。目前阿里健康、平安好醫生都已上市，微醫預計今年內上市。

經濟日報提供 分享 facebook 每日頭條報導，微醫創辦人兼CEO廖傑遠其實是一個連續創業者。他曾經是大陸智慧語音識別行業的「元老級」人物，與幾個合夥人一起創辦科大訊飛，其智慧語音技術在國際處於領先地位。功成名就之後，2010年，廖傑遠卻毅然轉身，投身於網際網路醫療行業，創辦微醫。

是什麼原因，讓廖傑遠選擇了一個自己並不熟悉的醫療行業，還發誓要做一輩子？

2010年夏天，一場災禍突如天降，打破了廖家人平靜的生活。兩歲不到、活潑可愛的小侄兒得了一種奇怪的病，一條腿上長了包，他抱著小侄兒從夏天折騰到冬天，整整10個月，輾轉七家醫院，最後來到上海一家大醫院進行兩次手術。

然而萬萬沒想到，兩次手術都引起復發。看著小侄兒難受的樣子，廖傑遠意識到，在疾痛面前，人是如此渺小、如此無助。

微醫成功連接大陸30個省分的2,700多家醫院、22萬名醫生，為1.1億平台實名注冊用戶提供超過8.7億人次服務。