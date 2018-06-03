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兩岸人物／阿里健康吳泳銘 搶兆元商機

2018-06-03 00:57經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

阿里健康董事會主席吳泳銘
阿里健康董事會主席吳泳銘
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阿里健康董事會主席吳泳銘是阿里集團18位創始人之一，他認為，過去講究流量、用戶，未來只要擁有產品優勢、供應鏈優勢，就能參與網路行業的競爭，創業機會變多。

阿里巴巴旗下網路醫療平台阿里健康，日前收購天貓醫藥館的健康醫療保健等項目，以港幣106億元代價，將發行新股支付。香港經濟日報指出，阿里健康股價近期勁揚，5月初至今累計上漲約70%。

阿里巴巴集團1996年初創時，共有18位元老，其中，包括當年剛從浙江工業大學計算機系畢業的吳泳銘。

1997年跟隨馬雲進京，做當時外經貿部的網站，一人負責網站技術開發；1999年跟隨馬雲回杭州創辦阿里巴巴，是阿里第一代工程師。吳泳銘擅長網站工程技術，2003年，馬雲希望創造一個C2C網站跟EBAY搶市場，成立淘寶網，當時掛帥的人是孫彤宇，另外六個核心人員中就包括吳泳銘。如今，淘寶成為年成交額數兆元的大平台，也是淘寶跟天貓組成阿里巴巴最核心的資源，撐起阿里的大半市值。

經濟日報提供
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2007年5月，組建阿里媽媽創業團隊，吳泳銘又是核心人員。

阿里巴巴的許多產品都可以見到吳泳銘的蹤影，當年阿里巴巴的18羅漢各有所長，正是群策群力，才創造今天的阿里巴巴。

時過境遷，18羅漢只剩下六個人還在阿里巴巴，除了馬雲跟蔡崇信兩大核心人物外，還有螞蟻金服的掌門人彭蕾，還有阿里健康的吳泳銘，他已經不是一個基層技術人員，而是阿里巴巴高層主管，還是大陸知名的投資人，個人資產豐厚。吳泳銘也是羅永浩的錘子科技的投資人之一。

2015年4月17日，阿里健康公告，董事會宣布，吳泳銘擔任阿里健康董事會主席兼非執行董事。阿里健康背負馬雲未來在生物科學大健康領域的各種想法，而且極有可能是下一個兆元市場，吳泳銘在阿里的地位可見一斑。

吳泳銘表示，前20年，在新技術平台推動下，互聯網基本完成人群滲透和產業基礎設施的建設，但因不同行業的滲透程度存在差異，給未來行業重構留下了不同的路徑。

淘寶天貓創業

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