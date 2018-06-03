陸市值最高科技股 FII 8日上市 聚焦工業互聯網平台

2018-06-03 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ／綜合報導



鴻海集團旗下的富士康工業互聯網公司（FII）即將在上海股市上市（IPO）。圖為董事長郭台銘。 路透資料照片 分享 facebook

鴻海集團旗下富士康工業互聯網（工業互聯，ＦＩＩ）董事長陳永正，昨天在大陸DeepTech半導體產業大勢論壇透露，工業富聯將於六月八日在上海證交所正式上市。

根據招股書內容，ＦＩＩ上市業務聚焦於工業互聯網平台，不過陳永正表示，幫蘋果手機做機構零件也是業務之一。

經濟觀察網報導，陳永正指出，ＦＩＩ具有三大核心優勢：擁有工業領域的Know-How、自主開發及生產精密工具的能力，以及過去四十年行業累積龐大數據，正因如此，能夠幫助蘋果解決日本、德國廠商也解不了的難題。

陳永正指出，富士康從雲端計算、通訊設備、智慧終端切入，一直到最近把網路、大數據、人工智慧跟製造業融合起來，這就是所謂的工業互聯網。

ＦＩＩ首次公開發行不超過約十九點六九億股，此次發行價格每股人民幣十三點七七元（約新台幣六十五元），本益比十七點零九倍，募集資金總額約人民幣二七一點二億元，發行股份占發行後公司總股本約百分之十，發行後公司總股本約一九六點九五億股。

業內曾預估，ＦＩＩ上市後將躍為大陸市值最高的科技股，之前ＩＰＯ的藥明康德，上市後曾連續十六個漲停板、每股股價達到人民幣一三五點五七元，因此不排除ＦＩＩ在八日上市後，短期股價表現有超出市場預期的可能。