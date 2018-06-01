港股小漲 關稅爭端使滬深股市下挫

2018-06-01 17:56 中央社 香港1日綜合外電報導



香港投資人不受再次出現的貿易戰憂慮影響，港股今天以小漲作收。但中美關稅爭端使剛編入明晟（MSCI）指數的200多家企業蒙上陰影，導致中國大陸股市下滑。

香港恆生指數漲0.08%，或24.35點，收30492.91點。

上證綜合指數挫0.66%，或20.33點，收3075.14點；深證綜合指數下滑1.20%，或21.22點，收1746.33點。