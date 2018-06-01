年均工資近15萬人民幣 粵金融業重奪第一

2018-06-01 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省統計局30日公布2017年城鎮非私營及私營單位就業人員年平均工資。其中，非私營單位就業人員年平均工資79183元（人民幣，下同），實際增長7.7%。年平均工資最高的三個行業分別是金融業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，以及科學研究和技術服務業。

廣州日報報導，資料顯示，2017年廣東城鎮非私營單位就業人員年平均工資79183元，與2016年的72326元相比，增加6857元，同比名義增長9.5%。其中，在崗職工平均工資80020元，同比名義增長9.8%。扣除物價因素，2017年廣東省城鎮非私營單位就業人員年平均工資實際增長7.7 %。

分行業門類看，年平均工資最高的三個行業分別是金融業149936元，其次是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業147039元，科學研究和技術服務業125634元，分別是廣東全省平均水準的1.89倍、1.86倍和1.59倍。金融業反超資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，重新回到第一。

年平均工資最低的三個行業，分別是農、林、牧、漁業40926元，住宿和餐飲業46454元，居民服務、修理和其他服務業53418元，是廣東全省平均水準的52%、59%和67%。最高與最低行業平均工資之比為3.66，較2016年縮小0.07。

從增長速度看，增速最高的三個行業依次為公共管理、社會保障和社會組織、採礦業以及教育，分別增長15.9%、14.7%和14.3%。