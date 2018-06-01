廣州金交會6月22日登場 力推灣區交流

2018-06-01 01:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



第七屆中國大陸(廣州)國際金融交易博覽會將於6月22日至24日在廣州中國進出口商品交易會展館舉行，將首次設立「灣區金融合作交流展區」。

中新網報導，第七屆金交會以「金融新時代開放新格局」為主題，以「大力發展國際金融、產業金融、科技金融、農村金融和民生金融」為內容，設立5大展館，18個主題展區，舉辦若干系列會議論壇。

目前，廣州正制定擴大金融對外開放、提高金融國際化水平等政策措施，進一步放寬外資准入限制，降低港資澳資金融機構准入門檻，支持外資金融機構批籌工作，加大金融政策支持力度。

本屆廣州金交會重點策劃穗港金融合作推介會、廣州金融世界灣區推介會、灣區經濟發展國際論壇、世界灣區金融論壇等系列活動，大力推進廣州金融開放和國際化步伐，吸引各類國際化的金融機構和人才來廣州發展。

為助推粵港澳大灣區建設，「世界灣區全球對話—2018灣區經濟發展國際論壇」也將落戶本屆金交會，邀請諾貝爾經濟學獎得主、世界灣區經濟的頂尖專家學者、國際科技金融專家、聯合國等世界組織機構代表、世界500強企業代表、粵港澳灣區知名企業代表、金融機構、創投機構代表、知名高校及研究機構與智庫代表等國內外極具影響力的專家學者參加論壇。

廣州金交會將首次設立灣區金融合作交流展區，邀請香港、澳門相關部門及美國、日本、韓國、新加坡、澳洲、英國、法國、西班牙、捷克、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯等各國駐穗領館、商協會及機構參會。