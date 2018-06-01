供需回升 製造業發展動力增強

2018-06-01 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸最新發布的5月分製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，較上月上升0.5個百分點。從主要分項指數來看，供需等主要指數均有所上升，顯著高於去年同期。中國物流信息中心專家組稱，綜合來看，中國大陸經濟內生動力增強，質量持續提升，抗短期波動的韌性增強，整體運行態勢穩健。

中新社引述專家分析，5月分中國大陸製造業採購經理指數呈現六大特點：供需雙側聯動上升，企業生產經營形勢良好，進出口雙雙回升，新動能發展勢頭強勁，市場價格上升，市場預期穩定。

5月份，生產指數和新訂單指數雙雙回升，升幅均在1個百分點左右。生產指數為54.1%，較上月上升1個百分點，高於去年同期0.7個百分點。新訂單指數為53.8%，較上月上升0.9個百分點，高於去年同期1.5個百分點；大型企業PMI上升明顯，升幅1.1個百分點，達到53.1%，該指數自2016年9月分以來基本穩定在52%以上，顯著高於製造業整體水平。

從出口來看，新出口訂單指數最近三個月均保持在50%以上，5月分較上月上升0.5個百分點，達到51.2%，高於去年同期0.5個百分點，顯示隨著供給側改革持續推進，質量改善，中國產品在國際市場上的競爭力提升，出口穩定性增強。

從進口來看，進口指數上升也較為明顯，較上月上升0.7個百分點，達到50.9%，高於去年同期0.9個百分點。從進出口對比來看，自2016年以來，新出口訂單指數同進口指數差距一直在縮小，多在1個百分點以內，有多個月分進口指數反超新出口訂單指數，顯示大陸國內需求穩定增長，進口持續攀升，國際進出口貿易發展態勢均衡。

專家分析指出，以創新驅動為源動力的裝備製造業、高技術產業發展勢頭穩健。5月分裝備製造業PMI為53%，較上月上升1.3個百分點，高於製造業整體水平1.1個百分點。高技術產業PMI為54.8%，高於製造業整體水平2.9個百分點。

分析稱，今年以來中國大陸經濟運行呈現勢頭穩、動力強、結構優、質量好的發展態勢，為下半年經濟發展奠定良好基礎。