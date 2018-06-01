湖北枝江電子資訊產業園 開園

2018-06-01 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湖北枝江市電子資訊產業園31日正式開園。該項目全部建成後，將成為中國大陸華中地區最大的光電子核心元器件生產基地，年產值預計可達200億元（人民幣，下同）。

中新網報導，湖北枝江是長江中游北岸的港口城市，有「三峽東門」之稱。近年來，枝江努力培植壯大高端食品製造、化工新材料、醫療用品及高端紡織、先進裝備製造四大支柱產業，加快發展以光電為核心的電子資訊產業和以鋰電池為核心的新能源產業，推動產業不斷轉型升級，已形成「4+2」產業體系。

枝江市電子資訊產業園是以新型光電子核心元器件、手機、平板電腦等智慧終端機製造產業為主的綠色現代產業園，占地275畝，規劃總建築面積23萬平方公尺。整個園區分兩期建設，全部建成後可容納企業近百家，年產值預計可達200億元，實現利稅8億元，目前已基本形成電子資訊終端產業鏈。

枝江市電子資訊產業協會也於31日正式揭牌，枝江農商銀行為電子資訊產業協會授信。該協會首任會長、華鑫光電有限公司總經理杜馮林表示，協會將充分發揮協會平台優勢，利用現有企業資源，吸引更多優質企業入駐園區，並力爭5年內將電子資訊產業打造成枝江的支柱產業之一。

枝江市委書記劉豐雷表示，電子資訊企業來到枝江，實現了設備、工藝、產品、管理的升級，這將吸引眾多能創新、會學習的年輕人回歸家鄉，為枝江實施創新驅動、加快動能轉換注入新活力

在隨後舉行的枝江市2018年電子資訊產業投資洽談會上，深圳市渤森科技有限公司投資液晶顯示幕等7個專案集中簽約，協定總投資額20.5億元。