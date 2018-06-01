親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

長三角合作 壯大「獨角獸」企業

2018-06-01 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

作為長江經濟帶的東部龍頭，長江三角洲城市群正加速推進創新合作，通過打造「創新共同體」，為「獨角獸」企業（創建周期較短、估值較高的企業）協同創新、實現高品質發展提供沃土。

新華社報導，在近日舉行的「2018中國長三角青商高峰論壇」會上，上海、江蘇、浙江、安徽三省一市聯合啟動「長三角青商創新項目庫」，為青年商人和企業家提供一體化的平台，目前已收到180個創新型項目。其中有相當一部分為「獨角獸」企業項目或「準獨角獸」項目。

上海市青年企業家協會在此次高峰論壇上發布調查顯示，如何在第一時間掌握最新的長三角區域發展信息與商機，是當前青年企業家群體關心的頭等大事。

長三角是中國大陸經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，滬蘇浙皖四地正聯合編制「長三角一體化發展三年行動計劃」，將於近期公布實施。

數據顯示，2018年在科技部火炬中心等聯合發布的中國164家獨角獸企業名單中，長三角地區共有61家，占總數的37.2%。

調查顯示，有89%的受訪青商對於「長三角一體化發展前景」持「非常看好」態度。有77%的受訪者認為，長三角一體化將促使「企業間交流增多，跨區域合作加深」。

「作為一個在上海創業的安徽人，我會把整個長三角作為我們公司的根基和基地。我也相信，長三角會成為智能電動汽車領域的全球創新中心。」上海蔚來汽車有限公司創始人兼董事長李斌說。

他認為，長三角作為中國大陸經濟最為發達的地區之一，具備產業基礎雄厚、市場廣闊、人才資源豐富、國際化程度高等多方面優勢。

「科技、人才與資本相結合，就能形成協同創新的巨大能量。」江蘇滿運軟件科技有限公司副總裁徐強說，在長三角，有資金、有創意，你就能基本找到你需要的所有東西。

展望未來，上海市青年企業家協會名譽副會長葛培健指出，「獨角獸」企業還可通過上海建設國際金融中心的優勢，和多層次資本市場資源，尋求上市等二級市場融資機會，這既能推動「獨角獸」企業做大做強，也可加快長三角區域產業的集聚、壯大。

上海
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

台灣人考陸金融證照 變容易了

2018-06-01 00:48

高新生態業 25省投資亮點

2018-06-01 00:48

專家：人行今年還會降準

2018-06-01 00:48

陸製造業PMI 攀八個月高點

2018-06-01 00:48

陸股今入摩 國際化邁步

2018-06-01 00:40

陸股解碼／政策三主軸 帶旺後市

2018-06-01 00:40

外資持倉A股 漲贏大盤

2018-06-01 00:40

陸貿易順差減 推升全球利率

2018-06-01 00:26

湖北枝江電子資訊產業園 開園

2018-06-01 01:55

新疆拚建設 加強對台合作交流

2018-06-01 01:55

廣州金交會6月22日登場 力推灣區交流

2018-06-01 01:55

供需回升 製造業發展動力增強

2018-06-01 01:55

年均工資近15萬人民幣 粵金融業重奪第一

2018-06-01 01:55

財政收入逾1.31兆人民幣 廣東…大陸最有錢的省

2018-06-01 01:55

華為可望超車蘋果 躍全球手機二哥

2018-06-01 00:20

國際貨幣基金：中國經濟不確定性擴大

2018-05-31 17:38

入摩前夕滬指收漲1.8% 終止6連跌

2018-05-31 15:38

A股明日入摩 十問十答

2018-05-31 14:55

京東無人軍團大閱兵：無人重卡、無人飛機大顯神通

2018-05-31 14:51

世銀：中國外部風險變得更突出

2018-05-31 13:52

鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

2018-05-31 12:46

滬深股市半日漲逾1%

2018-05-31 12:33

馬雲：菜鳥物流將做到大陸24小時、全球72小時必達

2018-05-31 12:12

整頓網遊 新華社轟騰訊：大吃人血饅頭

2018-05-31 10:53

中國大陸5月製造業 PMI略勝預期

2018-05-31 09:54

人民幣中間價上調63點 止五連跌

2018-05-31 09:50

A股開市上揚 石油鋼鐵股漲逾1%

2018-05-31 09:47

韓系化妝品退位 無扇葉手持風扇成陸客新寵

2018-05-31 09:39

深圳證監局：6公司投入逾10億人民幣拚創新

2018-05-31 05:06

深圳跨境電商 交易額近500億美元

2018-05-31 05:06

中德隱形冠軍企業 深化合作

2018-05-31 05:06

中國長城資產+阿里巴巴 逾1500億特殊資產上線交易

2018-05-31 05:06

陸股解碼／分批進場 時機到了

2018-05-31 00:37

敘福樓掛牌 股價勁揚40%

2018-05-31 00:37

碧桂園分拆 下月在港上市

2018-05-31 00:37

李斌看好車聯網 搶進音訊內容

2018-05-31 00:35

出行教父李斌 投資精準

2018-05-31 00:35

海峽金融論壇／政治卡關 阻礙FinTech交流

2018-05-31 00:35

海峽金融論壇 金總不去了

2018-05-31 00:35
看更多

熱門文章

再見了22K！去對岸剝蝦殼 月收至少4萬7...

2018-05-31 11:00

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

整頓網遊 新華社轟騰訊：大吃人血饅頭

2018-05-31 10:53

馬雲：菜鳥物流將做到大陸24小時、全球72小時必達

2018-05-31 12:12

中國第一蛇村 與蛇共舞40年 最多養著300多萬條蛇

2018-05-31 14:08

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

56歲熟女誤墜網戀 竟被騙走上億元

2018-05-31 09:58

老翁爬樹摘楊梅摔死 家屬向景區索賠60萬

2018-05-31 10:33

京東無人重卡 在全球智慧物流彎道超車

2018-05-31 18:20

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

雲南冰花男孩 告別漫漫求學路

2018-05-31 12:38

上海規劃建第三機場 地點可能就在昆山

2018-05-31 11:20

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

A股明日入摩 十問十答

2018-05-31 14:55

鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

2018-05-31 12:46

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

韓系化妝品退位 無扇葉手持風扇成陸客新寵

2018-05-31 09:39

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

京東無人軍團大閱兵：無人重卡、無人飛機大顯神通

2018-05-31 14:51

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

世銀：中國外部風險變得更突出

2018-05-31 13:52

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

王岐山將任大陸紅十字會名譽會長

2018-05-31 10:15

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

美50人團隊抵北京 中共商務部：中方大門始終敞開

2018-05-31 14:33

珠三角人口增 深廣佛比重排前3

2018-05-31 05:06

國際貨幣基金：中國經濟不確定性擴大

2018-05-31 17:38

中國國防部：遼寧號編隊 初步形成體系作戰能力

2018-05-31 20:01

入摩前夕滬指收漲1.8% 終止6連跌

2018-05-31 15:38

同質性過高 大陸親子遊市場遭詬病

2018-05-31 05:06

大陸在中東沙漠種植水稻 初獲成功

2018-05-31 15:10

A股入摩前夕 今是關鍵日

2018-05-31 14:55

無懼壓力 11家跨國企業續挺台灣列國家

2018-05-31 15:10

香港旺角事件 10名被告被判刑

2018-05-31 21:35

深圳跨境電商 交易額近500億美元

2018-05-31 05:06

歐盟批中國施壓民航作法 外交部感謝

2018-05-31 10:38

海上絲路遊客 7成來自中國

2018-05-31 05:06

華新水泥變博物館 新冶鋼飛天宮

2018-05-31 05:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top