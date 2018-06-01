長三角合作 壯大「獨角獸」企業

2018-06-01 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



作為長江經濟帶的東部龍頭，長江三角洲城市群正加速推進創新合作，通過打造「創新共同體」，為「獨角獸」企業（創建周期較短、估值較高的企業）協同創新、實現高品質發展提供沃土。

新華社報導，在近日舉行的「2018中國長三角青商高峰論壇」會上，上海、江蘇、浙江、安徽三省一市聯合啟動「長三角青商創新項目庫」，為青年商人和企業家提供一體化的平台，目前已收到180個創新型項目。其中有相當一部分為「獨角獸」企業項目或「準獨角獸」項目。

上海市青年企業家協會在此次高峰論壇上發布調查顯示，如何在第一時間掌握最新的長三角區域發展信息與商機，是當前青年企業家群體關心的頭等大事。

長三角是中國大陸經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，滬蘇浙皖四地正聯合編制「長三角一體化發展三年行動計劃」，將於近期公布實施。

數據顯示，2018年在科技部火炬中心等聯合發布的中國164家獨角獸企業名單中，長三角地區共有61家，占總數的37.2%。

調查顯示，有89%的受訪青商對於「長三角一體化發展前景」持「非常看好」態度。有77%的受訪者認為，長三角一體化將促使「企業間交流增多，跨區域合作加深」。

「作為一個在上海創業的安徽人，我會把整個長三角作為我們公司的根基和基地。我也相信，長三角會成為智能電動汽車領域的全球創新中心。」上海蔚來汽車有限公司創始人兼董事長李斌說。

他認為，長三角作為中國大陸經濟最為發達的地區之一，具備產業基礎雄厚、市場廣闊、人才資源豐富、國際化程度高等多方面優勢。

「科技、人才與資本相結合，就能形成協同創新的巨大能量。」江蘇滿運軟件科技有限公司副總裁徐強說，在長三角，有資金、有創意，你就能基本找到你需要的所有東西。

展望未來，上海市青年企業家協會名譽副會長葛培健指出，「獨角獸」企業還可通過上海建設國際金融中心的優勢，和多層次資本市場資源，尋求上市等二級市場融資機會，這既能推動「獨角獸」企業做大做強，也可加快長三角區域產業的集聚、壯大。