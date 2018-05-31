入摩前夕滬指收漲1.8% 終止6連跌

2018-05-31 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



A股明日正式納入MSCI指數，中國大陸股市在5月最後一個交易日上揚。上證指數扭轉昨日挫逾2%的頹勢，今日高收1.8%，創逾一個月最大單日漲幅，終止連跌6日。兩市成交合計縮減至4085億元(人民幣‧下同)。

總結本月滬指升0.43%，終止連續3個月的跌勢。

據香港信報財經網，上證指數今早高開20點，其後升幅不斷擴大，收市報3095點，漲54點或1.78%，最高見3098點，漲56點或1.86%，成交1851.99億元。

深成指亦高開高走，並以全日最高位收市，收報10295點，漲189點或1.88%，成交2233.29億元。深成指5月跌0.28%，連跌2個月，累挫5.27%。

滬深300指數報3802點，漲79點或2.12%；創業板指數報1743點，漲17點或1.02%。

分析師表示，受外圍市場回暖，PMI數據優於市場預期帶動，今天大市強勁反彈，部分回補昨日向下跳空缺口。預料短期市場仍有反覆上落的要求，反彈空間較有限，滬指3100至3150點間將面臨較大壓力。

各板塊全線走揚，半新股漲近6%；食品股漲4%；石油股漲2%；煤炭、水泥、電力、金融、鋼鐵、化工股漲逾1%；有色金屬、房地產股亦靠穩。