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中國長城資產+阿里巴巴 逾1500億特殊資產上線交易

2018-05-31 05:06聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國四大資產管理公司之一的中國長城資產昨與阿里巴巴合作，上線推出數額巨大的特殊資產上線交易。

中新社報導，當天中國長城資產共有33個分支機構推出了近2000項資產，債權（資產）總額超過1500億元（人民幣，下同）。

這批資產分布在浙江、廣東、山東、河北等30餘省、區、直轄市，資產類型涵蓋債權、物權、股權等多種形態，有抵（質）押的資產比重達80%以上，涉及加工製造業、房地產業、批發零售業等諸多行業。

近兩年來，中國長城資產擴大資產處置。2017年是中國長城資產股改之後第一個完整經營年度，當年長城資產新增出資620億元收購各類金融不良債權，年增16%；新增出資499億元收購非金不良債權，年增295%；累計出資35億元，推進實施了以中國鐵物為代表的四個市場化債轉股項目。

中國長城資產總裁周禮耀在當天舉行的特殊資產交易會上表示，防範和化解金融風險不僅僅是四家金融資產管理公司的責任，更需要整個市場、所有參與者共同完成的使命，不良資產市場的各方主體既要競爭也要合作，中國長城資產將做大做強不良資產主業，把防控金融風險擺到更重要位置。

中國長城資產在阿里巴巴拍賣的專區將長期開放，作為其營銷、轉讓資產的重要管道之一。浙商資產、平安銀行、興業銀行、光大銀行等多家機構當天也在特殊資產交易會上推介資產。

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