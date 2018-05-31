深圳跨境電商 交易額近500億美元

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2017年深圳跨境電商交易額近500億美元，穩居大陸電商第一寶座。圖為深圳福田中心區。 本報系資料庫 分享 facebook

深圳市經貿資訊委日前發布「2017年深圳電子商務發展白皮書」，2017年深圳跨境電商交易額達491.66億美元，年增21.84%，繼續穩居大陸電商發展第一梯隊。跨境電商發展空間大，正成為深圳外貿進出口的新型業態和重要增長引擎。

南方日報報導，作為中國大陸13個跨境電商綜合試驗區城市之一，深圳跨境電商飛速發展。2017年深圳跨境電商交易額年增21.84%，較全市電商交易額增長率高出了6.7個百分點。

深圳市經貿資訊委副主任喬海燕表示，跨境電商在促進外貿供給側結構性改革和提升貿易便利化水準方面，作用顯著，日漸成為深圳外貿進出口的新型業態和重要增長引擎。

白皮書指出，深圳跨境電商仍保持出口為主、進口為輔。其中，在出口產品中，具有「三高」（高新技術、高附加值和高效益）和「三自」（自主品牌、自主行銷管道和自主智慧財產權）屬性的產品重比高達85%，尤以手機、平板電腦、無人機、智慧家居等3C數碼產品為主。

白皮書指出，福田、羅湖、南山三區憑藉良好的產業基礎、便捷的物流港口優勢，已成為全市跨境電商的大本營。2017年福田區跨境電商交易額達186.94億美元，占全市跨境電商交易額的38.02%；羅湖區跨境電商交易額達182.07億美元，占全市跨境電商的37.03%；南山區跨境電商交易額達72.59億美元，占全市跨境電商交易額的比重達14.76%。

與此同時，龍崗、南山、鹽田等區跨境電商交易額增速亮眼。其中，龍崗區目前約有4000多家製造業企業涉足跨境電商業務，約占全市25%。環球易購、賽維、通拓、有棵樹、傲基等知名跨境電商企業落戶龍崗華南城電商產業園，華南城已經成為中國大陸規模最大的跨境電商行業聚集園區，跨境電商集聚效應顯現。在此背景下，2017年龍崗區跨境電商交易額年增87.92%。