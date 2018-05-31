深圳證監局：6公司投入逾10億人民幣拚創新

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳證監局近日透露，得益於深圳對科技創新的制度支持，深圳上市公司持續擴大自主創新和自主研發，2017年研發支出高達474.23億元（人民幣，下同），占全大陸上市公司研發支出約10%。研發支出超1億元的公司有78家，超10億元的公司有6家。

證券日報引述深圳市公司治理研究會副會長、深圳市龍華區人大財政經濟委員會委員袁祖良表示，深圳是全大陸乃至世界有名的創新城市。創新是深圳的核心競爭力，深圳對企業創新的財政支持力度同時也最強。

深圳證監局統計顯示，截至2018年4月底，深圳277家上市公司（康達爾因未按期披露定期報告除外）總資產21.41兆元，淨資產2.67兆元，總市值5.22兆元，其中有8家公司市值超1000億元。

深圳上市公司2017年年報顯示，上市公司實現營業收入31901.36億元，實現歸屬母公司股東的淨利潤3463.36億元，年增速分別為14%、25%，淨利潤增速較2016年增長約20個百分點，營業收入和淨利潤分別突破3兆元和3000億元。剔除金融房地產，252家上市公司經營活動現金淨流量年增18%，盈利品質持續提升。

資料顯示，以新興產業為代表的深圳非金融房地產業上市公司，2017年營業收入和淨利潤1.44兆元、786.02億元，年增16%和34%，連續兩年淨利潤增幅提升超過10%，增速較浙江、江蘇、北京、上海地區平均高出10個百分點；69家公司淨利潤增速超過50%，反映深圳地區實體企業增長動力強勁。

深圳作為「創新之都」，深圳上市公司在研發上也非常捨得投入。相關資料顯示，2017年深圳非金融房地產業上市公司全年研發支出達474.23億元，占全大陸上市公司研發支出約10%，其中超過10億元的有6家。

此外，研發支出超1億元的有78家，這些公司2017年淨利潤增速達67%，遠高出非金融房地產業34%的平均增速，成為實體經濟的引領動力。