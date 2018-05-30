美中貿易爭端及義國政局引憂 滬港股市下挫

相關新聞
陸資大舉收購歐洲公司 投資德國顯著成長2018-05-30 15:22
美商Bose控陸企侵權 提出337調查申請2018-05-30 15:21
2018年全球創新力企業百強 七家陸企上榜2018-05-30 14:28
FII遭棄購人民幣4590萬 金額創A股最高2018-05-30 14:15
餓了麼首推無人機送餐 20分鐘可吃到2018-05-30 14:15
京東生鮮擂戰鼓 推出1小時內送達2018-05-30 14:10
6月購匯潮效應 人民幣看貶2018-05-30 13:59
iPhone傳明年全用OLED螢幕 鴻海成大贏家2018-05-30 13:52
鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高2018-05-30 10:16
人幣中間價跌186點 五連跌2018-05-30 10:14
A股低開逾1% 滬指失守3100點2018-05-30 10:09
破產案資金管理系統 廣州首發2018-05-30 04:38
產學搭通道 技轉經紀人興起2018-05-30 04:38
大陸跨境電商 同比增逾8成2018-05-30 04:38
大陸連鎖便利店 同比增23%2018-05-30 04:38
衝高端產業 台商盼兩岸組聯合艦隊2018-05-30 04:38
陸互聯網教育爆發 去年規模增逾五成2018-05-30 00:40
大陸8城房市火爆 又見購屋排隊「搖號」2018-05-30 00:38
大陸房荒...餘屋量降至9年新低2018-05-30 00:38
陸股解碼／醫療、環保 潛力十足2018-05-30 00:37
阿里砸414億 入股中通快遞2018-05-30 00:37
陸股獨角獸 寧德時代要募258億2018-05-30 00:37
購匯潮魔咒 人民幣大貶2018-05-30 00:35
人民幣跌四個月新低2018-05-30 00:00
人行行長：大陸金融內外開放 仍要依法經營2018-05-29 23:58
人行易綱：金融業進一步對內外開放是工作重點2018-05-29 22:35
FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高2018-05-29 22:33
京東生鮮618擂戰鼓 「1小時達」快速到貨2018-05-29 22:17
阿里菜鳥斥資13.8億美元 入股中通快遞2018-05-29 19:54
陌陌第1季營收超預期 盤前股價大漲近8%2018-05-29 19:49
阿里健康收購天貓醫療器械2018-05-29 14:34
閻慶民：市場穩定前提下保持IPO常態化2018-05-29 14:33
利益交換？大陸又准伊凡卡13商標2018-05-29 14:00
螞蟻金服新融資確定 星投資公司成為最大投資者2018-05-29 12:53
騰訊、阿里巴巴進入全球最有價值品牌前十2018-05-29 12:45
滬指半日跌18點 深成指跌32點2018-05-29 12:29
華大基因放話員工須活到100歲 網友：霍金加入不了2018-05-29 12:26
豪擲千金和巴菲特午餐的中國富豪 有人正被調查2018-05-29 12:22
64歲企業董座要員工「活到百歲」 訂下社內三規矩2018-05-29 11:58
熱門文章
FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高2018-05-29 22:33
北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難2018-05-30 04:55
台西進青年稱對岸「愛洗腦」 被陸網友肉搜鞠躬道歉2018-05-30 09:55
美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康2018-05-29 20:17
陸航首例 兩台灣空姐今晉升春秋航空座艙長2018-05-30 11:34
購匯潮魔咒 人民幣大貶2018-05-30 00:35
回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗2018-05-30 16:18
赴上海就業人數達463.3萬人 逾七成從事服務業2018-05-29 19:44
鄭州大學首次招收台灣免試生錄取率6成88人上榜2018-05-30 14:29
美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級2018-05-30 00:13
打擊侵權 美擬縮短發給大陸民眾簽證效期2018-05-30 11:24
大陸8城房市火爆 又見購屋排隊「搖號」2018-05-30 00:38
原鄧小平孫女婿 吳小暉不服兩罪判決已提上訴2018-05-30 10:20
鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊2018-05-30 14:42
訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠2018-05-29 23:00
美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行2018-05-30 17:10
美國駐中大使館公告LGBT活動 六四舉行成話題2018-05-29 21:23
海峽論壇登場 朱立倫：新北派副市長代表出席2018-05-30 10:23
阿里菜鳥斥資13.8億美元 入股中通快遞2018-05-29 19:54
鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高2018-05-30 10:16
首都航空擋風玻璃碎裂 起飛後一小時返航2018-05-30 10:47
陸委會嚴查陸官員來台 國台辦暗批「閉關鎖島」2018-05-30 11:18
打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包1002018-05-30 11:49
海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多2018-05-30 13:38
「全家+」智能便利售貨機 進駐上海2018-05-29 21:26
新華社批評川普反覆 促務實溝通2018-05-30 09:22
中國女首富買下雪梨最貴豪宅 刷新豪宅新高價2018-05-29 19:03
平衡貿易逆差 中國將增加美國煤炭進口2018-05-29 19:11
美擬縮短中國公民簽證有效期6月生效2018-05-30 11:32
美國祭關稅 中共商務部：促美按聯合聲明行事2018-05-30 09:38
四川保育員 在臥龍發現新的貓熊棲息地2018-05-30 17:45
反腐「大數據」平台 繳水電費、坐頭等艙都成線索2018-05-30 16:41
傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通2018-05-30 11:35
打造林語堂小鎮 台灣團隊領軍2018-05-30 04:38
港珠澳大橋行走公車 將採人臉識別技術2018-05-30 12:57
海南鋪前大橋 年底通車2018-05-30 04:38
湖北黃石 「賣礦」拚觀光2018-05-30 04:38
港媒：中聯辦 控制香港逾半書店2018-05-30 00:11
阿里砸414億 入股中通快遞2018-05-30 00:37
大陸房荒...餘屋量降至9年新低2018-05-30 00:38
留言