親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「現在女生好像嚮往當妓女？」 知名作家臉書貼文遭網砲轟

傅達仁抵達瑞士 準備執行安樂死

美中貿易爭端及義國政局引憂 滬港股市下挫

2018-05-30 18:21中央社 香港30日綜合外電報導

由於美國總統川普決定，仍然要對中國商品加徵關稅，使市場再次擔心美中爆發貿易戰，同時義大利政局動盪也令交易商不安，香港上海股市今天大幅下跌。

香港恆生指數終場下跌427.79點，或1.40%，收在30056.79點。

上海證券交易所綜合指數下跌79.02點，或2.53%，收在3041.44點；深圳證交所綜合指數下跌50.37點，或2.82%，收在1736.34點。

上海香港義大利
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

陸資大舉收購歐洲公司 投資德國顯著成長

2018-05-30 15:22

美商Bose控陸企侵權 提出337調查申請

2018-05-30 15:21

2018年全球創新力企業百強 七家陸企上榜

2018-05-30 14:28

FII遭棄購人民幣4590萬 金額創A股最高

2018-05-30 14:15

餓了麼首推無人機送餐 20分鐘可吃到

2018-05-30 14:15

京東生鮮擂戰鼓 推出1小時內送達

2018-05-30 14:10

6月購匯潮效應 人民幣看貶

2018-05-30 13:59

iPhone傳明年全用OLED螢幕 鴻海成大贏家

2018-05-30 13:52

鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高

2018-05-30 10:16

人幣中間價跌186點 五連跌

2018-05-30 10:14

A股低開逾1% 滬指失守3100點

2018-05-30 10:09

破產案資金管理系統 廣州首發

2018-05-30 04:38

產學搭通道 技轉經紀人興起

2018-05-30 04:38

大陸跨境電商 同比增逾8成

2018-05-30 04:38

大陸連鎖便利店 同比增23%

2018-05-30 04:38

衝高端產業 台商盼兩岸組聯合艦隊

2018-05-30 04:38

陸互聯網教育爆發 去年規模增逾五成

2018-05-30 00:40

大陸8城房市火爆 又見購屋排隊「搖號」

2018-05-30 00:38

大陸房荒...餘屋量降至9年新低

2018-05-30 00:38

陸股解碼／醫療、環保 潛力十足

2018-05-30 00:37

阿里砸414億 入股中通快遞

2018-05-30 00:37

陸股獨角獸 寧德時代要募258億

2018-05-30 00:37

購匯潮魔咒 人民幣大貶

2018-05-30 00:35

人民幣跌四個月新低

2018-05-30 00:00

人行行長：大陸金融內外開放 仍要依法經營

2018-05-29 23:58

人行易綱：金融業進一步對內外開放是工作重點

2018-05-29 22:35

FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高

2018-05-29 22:33

京東生鮮618擂戰鼓 「1小時達」快速到貨

2018-05-29 22:17

阿里菜鳥斥資13.8億美元 入股中通快遞

2018-05-29 19:54

陌陌第1季營收超預期 盤前股價大漲近8%

2018-05-29 19:49

阿里健康收購天貓醫療器械

2018-05-29 14:34

閻慶民：市場穩定前提下保持IPO常態化

2018-05-29 14:33

利益交換？大陸又准伊凡卡13商標

2018-05-29 14:00

螞蟻金服新融資確定 星投資公司成為最大投資者

2018-05-29 12:53

騰訊、阿里巴巴進入全球最有價值品牌前十

2018-05-29 12:45

滬指半日跌18點 深成指跌32點

2018-05-29 12:29

華大基因放話員工須活到100歲 網友：霍金加入不了

2018-05-29 12:26

豪擲千金和巴菲特午餐的中國富豪 有人正被調查

2018-05-29 12:22

64歲企業董座要員工「活到百歲」 訂下社內三規矩

2018-05-29 11:58
看更多

熱門文章

FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高

2018-05-29 22:33

北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難

2018-05-30 04:55

台西進青年稱對岸「愛洗腦」 被陸網友肉搜鞠躬道歉

2018-05-30 09:55

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

2018-05-29 20:17

陸航首例 兩台灣空姐今晉升春秋航空座艙長

2018-05-30 11:34

購匯潮魔咒 人民幣大貶

2018-05-30 00:35

回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗

2018-05-30 16:18

赴上海就業人數達463.3萬人 逾七成從事服務業

2018-05-29 19:44

鄭州大學首次招收台灣免試生錄取率6成88人上榜

2018-05-30 14:29

美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級

2018-05-30 00:13

打擊侵權 美擬縮短發給大陸民眾簽證效期

2018-05-30 11:24

大陸8城房市火爆 又見購屋排隊「搖號」

2018-05-30 00:38

原鄧小平孫女婿 吳小暉不服兩罪判決已提上訴

2018-05-30 10:20

鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊

2018-05-30 14:42

訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

2018-05-29 23:00

美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行

2018-05-30 17:10

美國駐中大使館公告LGBT活動 六四舉行成話題

2018-05-29 21:23

海峽論壇登場 朱立倫：新北派副市長代表出席

2018-05-30 10:23

阿里菜鳥斥資13.8億美元 入股中通快遞

2018-05-29 19:54

鴻海FII新股棄購金額2.15億元 傳創A股最高

2018-05-30 10:16

首都航空擋風玻璃碎裂 起飛後一小時返航

2018-05-30 10:47

陸委會嚴查陸官員來台 國台辦暗批「閉關鎖島」

2018-05-30 11:18

打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包100

2018-05-30 11:49

海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38

「全家+」智能便利售貨機 進駐上海

2018-05-29 21:26

新華社批評川普反覆 促務實溝通

2018-05-30 09:22

中國女首富買下雪梨最貴豪宅 刷新豪宅新高價

2018-05-29 19:03

平衡貿易逆差 中國將增加美國煤炭進口

2018-05-29 19:11

美擬縮短中國公民簽證有效期6月生效

2018-05-30 11:32

美國祭關稅 中共商務部：促美按聯合聲明行事

2018-05-30 09:38

四川保育員 在臥龍發現新的貓熊棲息地

2018-05-30 17:45

反腐「大數據」平台　繳水電費、坐頭等艙都成線索

2018-05-30 16:41

傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通

2018-05-30 11:35

打造林語堂小鎮 台灣團隊領軍

2018-05-30 04:38

港珠澳大橋行走公車 將採人臉識別技術

2018-05-30 12:57

海南鋪前大橋 年底通車

2018-05-30 04:38

湖北黃石 「賣礦」拚觀光

2018-05-30 04:38

港媒：中聯辦 控制香港逾半書店

2018-05-30 00:11

阿里砸414億 入股中通快遞

2018-05-30 00:37

大陸房荒...餘屋量降至9年新低

2018-05-30 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top