美中貿易爭端及義國政局引憂 滬港股市下挫

2018-05-30 18:21 中央社 香港30日綜合外電報導



由於美國總統川普決定，仍然要對中國商品加徵關稅，使市場再次擔心美中爆發貿易戰，同時義大利政局動盪也令交易商不安，香港和上海股市今天大幅下跌。

香港恆生指數終場下跌427.79點，或1.40%，收在30056.79點。

上海證券交易所綜合指數下跌79.02點，或2.53%，收在3041.44點；深圳證交所綜合指數下跌50.37點，或2.82%，收在1736.34點。