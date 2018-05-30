大陸跨境電商 同比增逾8成

2018-05-30 04:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



29日在北京發布的「2017中國電子商務報告」顯示，2017年中國大陸電子商務交易額達29.16兆元（人民幣，下同），同比增長11.7%。其中，跨境電子商務進出口商品總額同比增長80.6%。

中新社報導，「2018中國電子商務大會」29日在京舉行，是正在進行的第五屆中國（北京）國際服務貿易交易會的重要活動之一。大陸商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉在會上發布「中國電子商務發展報告2017」。

報告顯示，2017年中國大陸電子商務交易規模繼續擴大並保持高速增長態勢。全年，大陸電子商務交易額達29.16兆元，同比增長11.7%。其中，服務類電子商務交易額4.96兆元，同比增長35.1%，比上年提高13.2個百分點。

報告顯示，2017年，中國大陸網上零售額達7.18兆元，同比增長32.2%；電子商務服務業營收規模達2.92兆元，同比增長19.3%。

報告還顯示，2017年，跨境電子商務進出口商品總額達902.4億元，同比增長80.6%。其中，跨境電子商務進口為565.9億元，同比增長120%；出口為336.5億元，同比增長41.3%，日益成為大陸商品開闢海外市場的新通道。

另外，報告顯示，2017年，中國大陸非銀行支付機構在線支付金額達143.26兆元，同比增長44.32%。