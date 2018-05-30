大陸連鎖便利店 同比增23%

2018-05-30 04:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2018中國便利店大會」近日在北京舉行，中國連鎖經營協會與波士頓諮詢公司聯合發布「2018中國便利店發展報告」。「報告」顯示，2017年中國大陸連鎖品牌便利店行業增速同比達23%，門店數量達到10.6萬家，市場規模超過1900億元（人民幣，下同）。

新華社引述報告指出，中國大陸連鎖便利店行業市場空間大，一二線城市是增長熱點。同時，區域格局明顯，除石油系便利店外，大多為區域集中型企業。

報告稱，2017年中國大陸許多連鎖便利店的單店銷售、利潤水準略有改善，但與國際領先企業差距仍較大。根據對55家便利店企業經營的調研顯示，樣本企業平均單店日銷售約5000元，存在較大提升空間。

此外，2017年便利店行業租金、人工成本均呈上漲趨勢。具體而言，房租成本上漲18%，人工成本上升12%，水電成本上漲6.9%。

近年來，連鎖便利店行業即食品和自有品牌占比逐步上升，但商品結構仍有較大提升空間。以便利店行業比較發達的日本市場為例，便利店生鮮及半成品占比為30%至40%，而中國大陸55家樣本企業有40%的即食品銷售占比小於10%；日本便利店自有品牌單品占比為40%至50%，而中國大陸80%的樣本企業自有品牌銷售占比小於10%。

本次大會上，中國連鎖經營協會還發布了便利店TOP70榜單，中石化易捷、中石油崑崙好客、美宜佳、紅旗連鎖、上海聯華快客等位列前十。