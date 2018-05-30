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衝高端產業 台商盼兩岸組聯合艦隊

2018-05-30 04:38聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

兩岸產業合作論壇28日在江蘇昆山舉行。兩岸多名業界人士受訪表示，應發揮兩岸互補優勢、加強產業合作，謀求深度融合發展。

新華社引述台商擷發科技股份有限公司總經理楊健盟以半導體產業為例分析說，大陸可借鑒台灣半導體產業整合服務平台理念，通過產品交易、委外服務、設計驗證、專利交易等，打造半導體產業良性循環體系和半導體產業鏈。

「最有價值的是商業模式的創新，希望兩岸共同探索全新模式，幫助彼此產業有效共享、最佳優化。」楊健盟說。

兩岸業內人士指出，新科技風口稍縱即逝。大陸工信部電信研究院規劃設計研究所所長胡堅波說，5G的運用，不是簡單的技術升級，而是會對各行各業產生影響。「未來1到2年是5G標準制定的關鍵年份，兩岸要共同推進5G標準和商用化，建立協同優勢，以合作姿態迎接以5G為代表的外部物聯網的到來。」

作為一名在大陸生活近20年的台商，日月光集團環旭電子股份有限公司資深副總經理林大毅認為，兩岸在電子信息產業中「互補大於競爭」，雙方應加強產業融合，尤其是推動在高端產業方面並購重組，共同組成「聯合艦隊」。

蘇大維格股份有限公司董事長陳林森談及兩岸合作機遇時說，蘇州一直以高端製造業為產業支撐，未來智能製造、高端製造業仍是發展重點，台灣在此積累雄厚的產業資源和人才資源。「在新的發展機會面前，希望能夠進一步發揮協會力量，幫助兩岸企業嫁接雙方優勢，從而在光電子、新材料、新型顯示等發展創新領域實現深度合作，共同承擔國家重大研發專項。」

在兩岸產業合作論壇上，兩岸業者形成一批富建設性共識，包括兩岸產業合作前景廣闊、兩岸產業界共同應對國際貿易保護主義挑戰、貫徹落實31條惠台措施、繼續完善和豐富昆山深化兩岸產業合作試驗區功能等。

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