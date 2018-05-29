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京東生鮮618擂戰鼓 「1小時達」快速到貨

2018-05-29 22:17聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

京東生鮮「2018戰略發布大會」28日在北京登場，宣布在北京測試上線「1小時達」業務，目前已基本覆蓋北京5環內絕大部分區域，消費者只需登錄京東APP搜索「京東1小時達」或者進入京東生鮮主頁，便可體驗自下單起1小時內送達的服務體驗，未來擴展到全中國大陸。

會上，京東集團高級副總裁、京東商城大快消事業群總裁王笑松發表「京東生鮮未來之路」的演講，他透露，到今年底7Fresh生鮮店計畫開出50家門店，5年的目標開出為500家。

同時京東生鮮產品標準發布儀式舉行，發布了包括小龍蝦、蘋果、櫻桃、大閘蟹（及大閘蟹捆綁）、雞蛋、丸類調理食品等級等的標準，同時針對藍莓、櫻桃、奇異果等的包裝發布標準。

這次戰略發布會同時也是京東生鮮「618全球年中購物節」啟動大會，會議現場還設置品質生鮮互動體驗區，智利帝王蟹、澳大利亞牛排、湖北小龍蝦、陝西蘋果及京東生鮮重點專案跑步雞等悉數在列。

王笑松提到，京東生鮮將以「無界生態產業賦能」解決生鮮行業小農戶大市場的矛盾。京東生鮮自主品牌「京覓生鮮」開枝散葉，京東生鮮「跑步雞」、「游水鴨」、「飛翔鴿」以及「植物工廠」、「荷花村」等商業模式趨近成熟，為京東生鮮農場打下堅實基礎。

京東生鮮「跑步雞」品牌已打響，出欄期長達160天、每隻雞跑夠100萬步、只投餵糧食和果蔬的林下散養「跑步雞」，產品上線當月就會銷售一空；精選於綠頭野鴨的「游水鴨」，鴨場水域占比達到80%，每畝水域不超過60隻鴨，全程管控、散養、穀飼，好評度99%；同時由三菱化學提供水耕栽培、生產管理與記錄等技術支援的「京東植物工廠」也在建設中，投產後每年將生產生菜和油菜等蔬菜300噸。

首批京東生鮮農場分別設立在智利、加拿大、紐西蘭、西班牙、日本5國，現場為首批5國海外京東生鮮農場授牌，並發布首批「京東生鮮標準」，涉及產品分級和包裝規範兩個大類，並發布可量化的標準考核指標。

京東生鮮「618全球年中購物節」28日舉行啟動大會。（特派記者林庭瑤／攝影）
京東生鮮「618全球年中購物節」28日舉行啟動大會。（特派記者林庭瑤／攝影）
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京東生鮮「2018戰略發布大會」28日宣布在北京測試上線「1小時達」運送服務。（...
京東生鮮「2018戰略發布大會」28日宣布在北京測試上線「1小時達」運送服務。（特派記者林庭瑤／攝影）
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