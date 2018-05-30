產學搭通道 技轉經紀人興起

2018-05-30 04:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大陸高校和企業之間正活躍著越來越多的技術經紀人。「技術轉讓」這一新興的服務領域，也為海外留學人員和境外仲介機構提供新的發展空間。

新華社報導，技術經紀人像房產仲介一樣，聯結買賣雙方，對接供需關係，只是他交易的並不是房屋，而是高校科的研技術成果。南京工業大學成果轉化科科長劉志兵就是其中之一。

今年5月下旬，劉志兵出席廣東省惠州市舉行的第二屆中國高校科技成果交易會，促成了3項技術交易，散發了60多本南京大學科技成果彙編，接洽了數十家企業。

大陸教育部的數據顯示，2012年至2016年，大陸高校科技成果直接交易額只有130.9億元（人民幣，下同），大量的科研成果「養在深閨人不識」，無法有效解決企業需求、發揮更大市場價值。

劉志兵2010年從南京工業大學畢業後，做了兩年的工藝工程師。他深感高校科技成果解決企業技術難題的潛力無限，只是缺乏轉化落地機會，恰逢母校招聘從事科研成果轉化的管理人員，於是決定轉行。

6年來，劉志兵作為技術經紀人成功撮合校企間技術交易50多項，累計合同金額超過400萬元。

他平均每個月參加一兩場大型展覽會或接洽會。此外，瀏覽政府和企業官網，加入30多個企業微信群，都是他收集訊息、對接供需的途徑。

劉志兵說，英國的技術經紀人一般是博士學歷的複合型人才，自己還有差距，他計畫今年考取專利代理人資格。

包括劉志兵在內，來自70多所高校的85名高校技術經紀人，都在科交會上進行技術交易及企業洽談的實踐考核。

半個月前，他們參加大陸教育部科技發展中心組織的培訓班。「我們是為培養一批具有國際視野、通曉國際規則的技術經紀人隊伍。」大陸教育部科技發展中心的項目主管邢飛飛說。

按大陸國務院2016年發布的「促進科技成果轉移轉化行動方案」，2016年到2020年期間，中國大陸將培養1萬名專業化技術轉移人才，力爭技術合同交易額達到2兆元。