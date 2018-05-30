破產案資金管理系統 廣州首發

2018-05-30 04:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸首個破產案件資金管理系統—廣州破產案件資金管理系統，29日上線運行。 中新社 分享 facebook 中國大陸首個破產案件資金管理系統—廣州破產案件資金管理系統，29日上線運行。廣州市中級人民法院清算與破產審判庭庭長周煥然表示，該系統在管理人和債務人財產之間設立了防火牆，通過加強對管理人工作的監督和破產資金的監控，達到保障債權人合法權益的目的。

管理人是破產程序的主要參與者，有權管理、處分債務人財產，由債權人會議及法院對管理人進行監督。

中新社報導，隨著破產案件受理數量的日益增多，管理人帳戶數量不斷增長。因目前管理人帳戶開立分布於不同地區和銀行，使資金監管的難度急劇增加，且容易滋生腐敗或不法行為，存在破產案件資金流失的風險，迫切需加強對破產企業財產的監管。

破產案件資金管理系統是在廣州市中級人民法院倡議和指導下，由廣州市破產管理人協會、平安銀行共同研發的破產案件資金管理系統。

該系統為法院、管理人協會、銀行三方搭建信息共享平台。上述三方可以通過系統掌握破產案件資金開戶、流轉情況，對破產案件資金實施監管，例如銀行系統接收管理人協會指令後自動劃撥，確保全程留痕。

該系統實行「一案一帳戶」的資金管理制度，實現對破產案件資金的收支一條線，可實時查詢、進行動態監管。系統試運行至今近1個月內，38家廣州市破產管理人協會會員單位已申請開立網拍帳戶。

據銀行工作人員表示，通過參數設置，系統可自動識別帳戶異動，並同步向法院、協會等發出預警提示，防止管理人不當轉移等執業風險行為的發生，避免異常帳戶資金流失。

破產案件資金管理系統還具備高頻及大額交易動帳統計微信通知功能，有效甄別帳戶異常交易。

「在條件成熟時，系統將連接到法院的審判管理系統，系統內破產資金的帳戶信息將與案件信息直接關聯，便於法院對破產企業財產處置行為更加全面和有效的監管。」周煥然說。