香港股市收黑

2018-05-29 17:46 中央社 香港29日綜合外電報導



香港股市今天收低1.0%，主因油價重挫和義大利政治危機再起使投資人受到驚嚇，他們也觀望美國本週稍後將公布的就業報告。

恆生指數終場下跌307.68點，或1.00%，收在30484.58點。國企股指數下跌1.3%，收在11959.08點。

上海證券交易所綜合指數下跌14.62點，或0.47%，收在3120.46點；深圳證交所綜合指數下跌19.37點，或1.07%，收在1786.71點。