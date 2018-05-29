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阿里健康收購天貓醫療器械

2018-05-29 14:34聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里健康今（29）日公告，與阿里巴巴集團簽署協議，以約18.28億阿里健康股份，約港幣106億元（約新台幣407億元）的價格收購天貓醫療器械及保健用品、成人用品、醫療和健康服務等業務。

21世紀經濟報導，阿里健康此番收購的這些業務潛力巨大。公告披露，截至2018年3月31日，上述業務的年度商品交易總額已達人民幣205.61億元，涉及8550萬活躍買家和超3,300名入駐商家，其中不乏歐姆龍、魚躍、強生、博士倫和杜蕾斯等知名品牌。

目前，阿里健康電商業務領域包含阿里健康自營、天貓醫藥類目代運營服務以及醫藥O2O一套完整體系。自從2016年9月開始代運營天貓醫藥類目業務以來，該業務成為天貓上增速最快的業務領域之一。

阿里健康本月中旬發布的2018財年業績公告顯示，由阿里健康代運營的天貓醫藥類目商品及阿裡健康收購的保健食品類目電商平台服務業務交易總額合計超過人民幣300億元，電商平台服務收入達到人民幣1.71億元，年成長324.1%。

分析認為，此次收購將有利於阿里健康進一步整合已有的醫藥電商領域業務，並將服務拓展到大陸醫療健康行業的更多參與方，同時也將為阿里健康帶來更可觀的平台服務收入。

天貓電商

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