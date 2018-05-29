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閻慶民：市場穩定前提下保持IPO常態化

2018-05-29 14:33聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國證監會副主席閻慶民今（29）日出席「2018金融街論壇年會」上演說，他表示，在堅持質量第一和市場穩定運行的前提下，保持新股發行的常態化，優化再融資和併購重組政策。

閻慶表示，中國證監會按照中央的統一部署，在堅持質量第一和市場穩定運行的前提下，保持新股發行的常態化，優化再融資和並購重組政策，推進新三板分層交易制度取得重要的突破，積極發展、發揮交易所債券市場功能。

2017年以來到今年第1季，IPO和再融資人民幣2.03兆元，新三板掛牌企業融資人民幣1,533億元，交易所債券發行金額人民幣4.49兆元，上市公司併購重組交易金額人民幣2.46兆元。

中國證監會提出「三個繼續」，閻慶表示，繼續增強資本市場服務實體經濟功能；繼續牢牢守住不發生重大風險底線；繼續加大資本市場改革開放力度。其中，A股成功納入民生指數，優化境外再融資審核制度，正式啟動H股全部入市，大陸與香港兩地股票互聯互通的額度擴大四倍。

針對北京的金融上市情況，閻慶用「三高」來形容，第一個是上市掛牌公司的數量和市值占比高。截至3月底，轄區上市公司309家，形成主板的北京板和創業板的中關村板，央企和民營企業數量比重大，總股本和總市值分別占全國上市公司的40%和20%。轄區掛牌公司和創新型公司的家數分別占全國的15%，居全國第一。

第二個是資本市場的融資規模占全市融資的比重高。2017年以來到今年一季度融資總額超過人民幣9,000億元，北京市的股權投資活躍度高，2017年以來披露的股權投資案例數已經3202起，投資金額人民幣5,677億，居全國第一。

第三個是證券行業和金融服務機構的市場份額占比高。截至3月底,具有證券期貨相關業務資格的會計事務所22家，資產評估機構35家，從事證券法律業務的律所80餘家，職業律師3,000多人，占全國一半以上。

中國證監會副主席閻慶民今日出席「2018金融街論壇年會」。（照片／鳳凰財經網）
中國證監會副主席閻慶民今日出席「2018金融街論壇年會」。（照片／鳳凰財經網）
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