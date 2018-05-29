西洽會簽約211項 投資逾5千億

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第21屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）28日舉行成果發布會，重慶市商務委員會副主任熊林透露，截至27日統計，西洽會組委會辦公室共統計到重慶內外簽約項目211個，總額5096.7億元人民幣。

中新社報導，經大陸有關部門批准，此前「中國（重慶）國際投資暨全球採購會」（簡稱渝洽會），從2018年起正式更名為「中國西部國際投資貿易洽談會」（簡稱西洽會），升級為中國大陸國家級展會。

本屆西洽會主題聚焦「互聯互通新時代、內陸開放新格局」，吸引來自俄羅斯、英國、德國、義大利、日本、匈牙利、馬來西亞、泰國、越南、寮國等67個國家（地區）的7300多家企業（機構）、120多家境內外商協會參展參會。熊林稱，西洽會參展參會客商數量與往年相比持續增長，鏈接「一帶一路」和長江經濟帶沿線市場主體的功能進一步提升，推動區域及國際經貿合作的樞紐平台作用進一步凸顯。

熊林透露，高質量發展、高品質生活、創新發展、綠色發展成為西洽會重點簽約項目的關鍵詞。開幕式現場集中簽約109個重點項目，總投資額3160.9億元人民幣，其中，合同項目80個，合同投資總額2529.6億元。重慶簽約項目中，主要投資來源地為美國、德國、日本、義大利、中國香港等國家和地區，涉及智能製造、物流運輸、環保化工、商業綜合體等產業和領域。

熊林表示，重慶正通過拓展開放通道、完善開放口岸、提開放平台、壯大開放主體、優化開放環境等舉措，構建陸海內外聯動、東西雙向互濟開放格局促進西部地區發展。當地將借西洽會平台，更好地服務「一帶一路」建設、長江經濟帶發展和西部大開發戰略。