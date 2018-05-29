商務部調查 31％消費者想買進口商品

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸商務部28日發布的調查結果顯示，中國大陸企業擴大進口意願較強，消費者對進口商品需求旺盛，超過三成消費者未來半年計畫增加進口商品消費。

中新社報導，根據這份「主要消費品供需狀況統計調查分析報告」，未來一年，在調查的92個商品品類中，企業增加進口意願較強的有34種，包括葡萄酒、鮮果、鮮奶等食品；運動服裝、運動鞋等服裝鞋靴；嬰幼兒食品、服裝、紙尿褲等嬰幼兒用品；護膚彩妝、香水等，以及手表、新能源汽車等。

另據報告，中國大陸消費者對進口商品需求旺盛，進口商品消費占商品消費總額比重達三成以上的消費者占全部調查對象比率超過20%。其中，化妝品、母嬰用品和鐘表眼鏡最受民眾青睞。選購進口食品和母嬰用品時，消費者最看重安全；買化妝品、文教體育休閒用品，品質則是主要考慮因素。

報告顯示，未來半年，31%的消費者計畫增加進口商品消費，需求列前五位的商品依次為化妝品、鐘表眼鏡、母嬰用品、乘用車和珠寶首飾。

近期中國大陸已多次釋放主動擴大進口信號。大陸商務部新聞發言人高峰此前稱，積極擴大進口是中方長期堅持的政策，中方需要滿足人民日益增長的美好生活需要，推動國民經濟高質量發展。中方歡迎包括美國在內的世界各國優質的、有競爭力的商品和服務進入中國大陸市場，也願意為其參與中國大陸市場競爭提供公平、透明的營商環境。