長三角一體化發展 3年計畫敲定

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



長三角主要領導人座談會即將在上海市舉行，同時舉行的還有長三角區域大氣和水汙染防治協作小組工作會議，推動長三角更高質量一體化發展。

新華社報導，21日江蘇省蘇州市與上海市嘉定區簽訂戰略框架協議，共同構建嘉昆太協同創新核心圈；23日上海市青浦區與浙江省嘉興市簽訂戰略框架協議。此外，三省一市民政部門聯手，推動異地養老政策通關。滬蘇浙皖四地檢察長舉行座談會，決定建立區域環境保護的司法協作機制等。

「這一系列動作，說明長三角一體化發展具有高度共識和熱切期盼。」上海市長三角區域合作辦公室主任馬春雷說。長三角區域合作辦公室是今年1月在上海組建的新機構。合作辦起步時從三省一市抽調15名人員，其中上海8人，浙江3人，江蘇、安徽各2人。

作為大陸經濟最具活力的區域之一，長三角之前已形成「三級運作」的區域合作機制：決策層是「三省一市主要領導座談會」，協調層是「長三角地區合作與發展聯席會議」，執行層是各種專題合作組。

編制「長三角一體化發展三年行動計畫」，是長三角區域合作辦成立後的重點工作。三年行動計畫將在多個方向發力，成為長三角一體化發展的時間表和路線圖。

「發揮龍頭作用，首先要求上海提高站位。」馬春雷說，從去年底開始，上海市委市政府主要負責人走訪皖蘇浙。今年又組長三角區域合作辦，重點事項「一起想、一起幹」。

其次，還要求上海提升服務能級。馬春雷說，無論是上海抓緊建設的國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新「五大中心」，還是正在打造的服務、製造、購物和文化「四大品牌」，其出發點就是發揮上海高端要素市場齊全發達優勢，全力帶動區域經濟發展，進而服務長江經濟帶和全國發展。

最後，要深度推進專題合作。在交通、環保、科創和民生等10餘個方面，長三角區域合作辦已梳理出63項工作。希望在互利共贏的前提下，儘快形成一批合作成果。