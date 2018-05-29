貴州招商 發布百項重點項目

2018-05-29 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近日，貴州省在2018數博會上公布電子信息產業、大數據融合現代服務業等100項重點招商引資項目，總投資1688.66億元（人民幣，下同）。

據香港01報導，2018數博會日前在貴陽舉行，會上面向全球發布的貴州2018年第三批招商推介重點項目，主要聚焦大數據融合實體經濟各個領域，合共100個。其中，大數據核心業態項目5個，大數據融合大健康產業項目8個，大數據融合工業項目26個，大數據融合農業項目3個，大數據融合現代服務業項目40個，電子信息產業項目18個，投資規模1688.66億元。

今年以來，貴州提出「充分利用大數據」招商，目前已展開多形式、多渠道對接洽談，促成項目合作31個，合同投資簽約金額110億元。

據了解，貴州大數據近年發展迅速，大數據企業從2013年不足1000家，增長至2017年的8548家。作為中國大陸首個中國國家級大數據綜合試驗區，貴州大數據企業的營收增速超過30%，蘋果、高通等十大互聯網企業已有7家落戶貴州。

香港財政司司長陳茂波則在數博會上表示，已收到大陸幾間「獨角獸」企業申請來香港上市，並有很多其他企業仍在洽談中。另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔在網上撰文，表示香港政府及監管機構在改革上市制度、引入「同股不同權」企業之餘，亦非常重視保障投資者的措施。

對於上月底香港交易所改例，容許非同權公司以及未有盈利的生物科技公司來港上市，陳茂波在貴州表示，有信心新上市制度可吸引不同地區的企業來港集資，或進行第二波上市。他在致辭時提及，貴州的大數據業務發展一日千里，期待貴州的大數據和其他新經濟產業的企業來香港上市。