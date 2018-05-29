數博會新科技 「刷臉」支付取餐

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



5月26日至29日，2018數博會在貴陽舉行，來自全球388家企業全方位展示行業最新成果：5G自動駕駛、無人機送貨、智慧工廠、VR購物體驗、人臉自助收銀台等，讓民眾體驗未來的智慧生活。

在2018中國國際大數據產業博覽會（2018數博會）展館內，貴陽市民李潔對著顯示螢幕，進行鬆手煞、踩油門等操作。「切身體驗到了5G網絡低時延、大帶寬和高速率的特點。」剛從體驗區出來仍意猶未盡的李潔說，期待5G時代的到來。

5G自動駕駛的工作人員表示，遠程自動駕駛在未來具有廣泛的應用場景，尤其在惡劣環境和危險區域，如無人區、礦區、垃圾運送人員無法達到的區域，將極大提升操作效率並節省人力。

首次參展2018數博會的Facebook帶來了OculusVR互動體驗。現場體驗展台前排起近百人長隊，不少民眾在工作人員引導下戴上VR設備體驗「穿越時空」的感覺。

「刷臉」是此屆數博會上企業展示的重點之一，以往人臉識別技術主要在公安系統運用，如今「刷臉」吃飯、付款將逐漸融入民眾日常生活。

在校聯科技的「人臉識別機」前，現場演示人員正對攝影鏡頭即可綁定餐盤，在自助取餐台前，托盤放置區也是稱量區，取餐者每加入一定量的水果，系統都能以「克」為單位記錄相關重量，並計算價格，就餐者走出取餐區，即可完成「無感支付」。

現場演示人員說，系統會自動結算，並將帳單詳情、營養成分等報告發送到就餐者手機上。

該智慧系統還能精準測算出食物的卡路里，提醒用餐者攝入平衡。

近年來，排隊等候時間長、重複提交資料等問題一直困擾辦事民眾，2018數博會上，上海卓繁信息技術股份有限公司帶來「無人值守受理站」，打造24小時不打烊的「政務ATM」。在「無人值守受理站」前，民眾只需在ATM機上一樣輕輕點擊螢幕，就能自助申報個體工商戶設立登記、勞務派遣等常辦事項業務。