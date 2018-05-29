廣東自貿區新政 吸引人才落戶

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東自貿區是中國大陸目前11個自由貿易區之一，如何吸引人才、用好人才成為自貿區探索的重要內容。為此，廣東自貿區推出人才新政，在出入境及居留、稅收、用地、資金等方面提供優惠政策，讓國內外優秀人才願意來還留得下。

新華社報導，今年58歲的何宏昌就是被吸引來的「金鳳凰」。8年前，久居加拿大的遙感領域專家何宏昌博士被納入中國大陸政府的海外高層次專家引進計畫。幾經考慮後，2017年7月，何宏昌選擇將自己的第二家公司落戶在廣東自貿區。

不到3個月，他就拿到了政府承諾6個月內撥付的200萬元人民幣啟動資金。除了啟動資金補貼，何宏昌以及像他一樣選擇廣東自貿區的高層次人才，還將享受當地政府承諾的三年內免費使用辦公用房、直接用美元購買科研儀器並支付海外人才工資、對港澳人才可選擇按內地與港澳稅負差額給予獎勵等靈活政策。

截至目前，廣東自貿區已經受理12名外籍人才永久居留權申請，引進的海內外高端人才有數千名。與此同時，廣東自貿試驗區逐步降低人才和企業入駐門檻，實現辦理營業執照最快只需10分鐘、開辦企業所需時間平均為3天。

目前何宏昌的團隊已在遙感領域取得多項創新性成果，他們正嘗試將衛星遙感技術應用到氣象奇觀預測領域，用科技助力環保和旅遊業發展。